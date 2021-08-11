Kamu işçisinin zam görüşmelerinde anlaşma sağlandı

Kamudaki işçilerin taban ücreti 4 bin 100 liraya yükseltildi. Ücretlere 2021-2022’nin ilk altı ayı için yüzde 12, diğer altı aylar için yüzde 5 artı enflasyon farkı oranında zam yapıldı.

Bakanlıklar, üniversiteler, hastaneler, il özel idareleri, demiryolları, şeker fabrikaları ve elektrik üretim santrallerinin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren pazarlık süreci 31 Mayıs’ta başlamıştı.

Türk-İş ve Hak-İş görüşme masasına, en düşük brüt ücretin 4 bin 800 liraya yükseltilmesi ve 2021-2022 döneminde ilk altı ay yüzde 20, diğer altı aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talebiyle oturmuştu. Hükümet ise buna brüt ücreti 3 bin 577-3 bin 750 lira arası olanlara 100 lira, brüt ücreti 3 bin 750-4 bin lira arası olanlara 60 lira seyyanen zam ile yılın ilk altı ayı yüzde 9, ikinci altı ay yüzde 5 artı enflasyon farkı teklifiyle karşılık vermişti.

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, “En düşük maaş alan kamu işçisine 500 TL düzeltme yapıldı. Kamudaki işçilerin taban ücreti 4 bin 100 liraya yükseltildi. Ücretlere 2021-2022’nin ilk altı ayı için yüzde 12, diğer altı aylar için yüzde 5 artı enflasyon farkı oranında zam yapıldı” dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı temmuz ayı enflasyon rakamlarına göre, yıllık enflasyon yüzde 18,95’le 26 ayın zirvesine çıktmıştı.