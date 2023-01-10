Akşam Postası / 10 Ocak 2023

CHP ve İYİ Parti de AKP’nin randevu talebini reddetti

CHP ve İYİ Parti, AKP’nin Anayasa teklifini görüşmek için talep ettiği randevu talebini reddettiklerini duyurdu.

Erdoğan’dan ‘masa’ eleştirisi: Oyu millet verecek, ülkeyi altı kayyum yönetecek

‘Altılı masa’nın ülkeyi birlikte yönetme gündemini hedef alan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, altı lideri ‘kayyım’ olarak niteledi.

Kılıçdaroğlu, AYM’nin HDP kararını eleştirdi: Asla kabul etmiyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP’ye Hazine yardımının kesilmesini eleştirdi. CHP ve İYİ Partili vekillerin dokunulmazlıklarının gündeme getirilmesine de sert tepki gösteren Kılıçdaroğlu, “CHP’nin milletvekillerinin, ben dahil dokunulmazlıklarını kaldırmazsanız namertsiniz” dedi.

HDP’ye kapatma davası: Savcının ispatı ‘Diyarbakır aileleri’

Yargıtay Başsavcısı Şahin, HDP’nin kapatılması için açılan davada sunduğu savunmaya ilişkin Anayasa Mahkemesi (AYM) önünde konuştu.

Selahattin Demirtaş: ‘AKP’ye kazandırmak’ gibi bir politika HDP’yle anılamaz

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, partisinin cumhurbaşkanı adayı çıkarma kararını ‘AKP’ye seçim kazandırmak‘ diye hedef alanlara çıkıştı: “AKP’ye kazandırmak gibi bir politika HDP’yle birlikte anılamaz.“

Habertürk, HDP ambargosunu sonlandırdı

‘Yayın ilkeleri gereği’ HDP temsilcilerini yayına çıkarmayan Habertürk, bu uygulamadan geri adım attı. Fatih Altaylı, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’ı ‘Teke Tek’ programında ağırlayacak.

CHP ve İYİ Parti dokunulmazlık görüşmelerine katılmayacak

CHP ve İYİ Parti, yarın Karma Komisyon’da düzenlenecek milletvekilliği dokunulmazlıkları görüşmelerine katılmama kararı aldı. Komisyon, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın dokunulmazlık dosyalarını öne çekerek ele alacak.

Fahrettin Koca: Sahte ilaçlar hastalarda kullanılmadı

‘Sahte kanser ilacı’ haberleri hakkında konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Soruşturma, Sağlık Bakanlığı müfettişleri tarafından yapıldı ve ilacın sahte olduğu belirlenir belirlenmez ilgili tüm bilgi ve belgeler sunularak savcılığa suç duyurusunda bulunuldu” dedi.

Bloomberg analizi: En önemli seçim Türkiye’de

Bloomberg’de yayımlanan analizde, Türkiye’deki seçim için “2023’ün en önemlisi” dendi.

Bahçeli, suskunluğunu bozdu: Menfur bir cinayet üzerinden siyasi kurgu yapılıyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili sessizliğini bozarak ”MHP’yi bu cinayetle irtibatlandıranlar, ispat etmezlerse şerefsizdir” dedi. Bahçeli, cinayet üzerinden ‘siyasi kurgu’ yapıldığını belirterek Erdoğan’a destek bildirdi.

Alman istihbaratından ülkücü hareket raporu: En büyük tehditlerden biri

Alman iç istihbarat teşkilatı BfV, ülkedeki ‘ülkücü hareket’ ile ilgili rapor yayımladı. Hareket, şiddet eğiliminden dolayı iç güvenliğe tehdit olarak nitelendirilirken, ‘Almanya’daki Türk aşırı sağı’ başlığı altında değinildi.

Barış Atay, 16 yaşında gördüğü işkenceyi anlattı

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay, 16 yaşındayken gördüğü işkenceyi anlattı. Konuşurken zaman zaman yutkunan Atay, işkenceyi anlatırken salondaki bazı katılımcılar gözyaşını tutamadı.

Ümit Özdağ ve Devlet Bahçeli karşı karşıya: Türkeş, ‘Ajan’ demişti

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisini kurduğu günden bu yana ilk kez MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi doğrudan hedef aldı.

Erdoğan, ‘beşli çete’den 50 bin lira kazandı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan 50 bin lira tazminat kazandı. Gerekçe, Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan için kullandığı ‘beşli çetenin hamisi, tahsildarı, pazarlamacısı’ sözleri.

Ataç Baykal, Selvi’yi yalanladı; Sabah, Aslı Baykal’a koştu

Eski CHP lideri Deniz Baykal’ın oğlu Ataç Baykal, iktidarın kullandığı fotoğrafın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘ısrarıyla’ çekildiğini yalanlayınca AKP’ye yakın Sabah gazetesi, muhalif kardeş Aslı Baykal’ı devreye soktu.