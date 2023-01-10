Alman istihbaratından ülkücü hareket raporu: En büyük tehditlerden biri

Alman iç istihbarat teşkilatı BfV, ülkedeki ‘ülkücü hareket’ ile ilgili rapor yayımladı. Hareket, şiddet eğiliminden dolayı iç güvenliğe tehdit olarak nitelendirilirken, ‘Almanya’daki Türk aşırı sağı’ başlığı altında değinildi.

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DW Türkçe’den Değer Akal’ın haberine göre, raporda öne çıkanlar şöyle:

* Harekete, ‘Almanya’daki Türk aşırı sağı’ başlığı altında değinildi.

* Aşırı sağın Almanya’daki özgürlükçü demokratik düzene yönelik en büyük tehditlerden birini oluşturduğu belirtilirken, ‘ülkücü hareket’in de bu bağlamda değerlendirildiği dile getirildi.

* ‘Ülkücü hareket’in ideolojisi aşırı milliyetçilik, ırkçılık ve antisemitizm gibi belirli topluluklara karşı düşmanlık güden akımların temel özelliklerini içinde barındırıyor. Antisemitizm de ülkücü ideolojinin belirleyeci unsurları arasında yer alıyor. Hareketin ideolojik çeşitliliği milliyetçi Kemalizm’den İslamcılara kadar uzanıyor.

* Almanya’da yaklaşık 11 bin taraftarı bulunuyor. Çoğunluk üç ana dernek çatısı altında örgütlü. Bunlar, 7 bin üyeli Almanya Demokratik Ülkücü Türk Dernekleri Federasyonu (ADÜTDF), bin 200 üyeli Avrupa Türk İslam Dernekleri Birliği (ATİB) ve bin 200 üyeli Avrupa Nizam-ı Alem Federasyonu (ANF). Bunlara ek olarak çatı örgütlerine üye olmayan, herhangi bir dernekle bağı bulunmayan ya da kısa ömürlü, küçük çaplı gruplara katılan ve ayrılan yaklaşık 1600 ülkücü daha var.

* Dernek üyelerinin ülkücü sembolleri kullanmaktan bilinçli bir şekilde kaçınıyor. Alman yasalarına uymak, suç işlememek, düşmanlarının provokasyonuna gelmemek için çaba gösteriyorlar. Dernekler kendilerini dışarıya karşı ılımlı ve göze çarpmayan bir şekilde yansıtmaya çalışıyor.

* 1980’e kadar 600’den fazla kişi harekete üye kişiler tarafından öldürüldü.

* Silahlara büyük bir ilgi duyuyorlar. Sosyal medya paylaşımlarında silahlı savaşçılar olarak görüntülerini paylaşıyorlar.

* Ülkücülerin dinledikleri müzikler, izledikleri Kurtlar Vadisi ve Börü gibi diziler hakkında da bilgiler verildi, kullandıkları bozkurt gibi sembollere değinildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da bir dönem çok sık kullandığı rabia işareti, ülkücüler tarafından da kullanılan el işareti olarak yer verildi.