Soylu yine ‘sayı’ verdi: Gabar Dağı’nda üç terörist kaldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu “Gabar’da ikisi gri kategoride olmak üzere dört terörist etkisiz hale getirildi. Gabar Dağı’nda yedi terörist vardı, dördü gitti şimdi üç kaldı” dedi.

Görsel: Youtube

24 TV canlı yayınında konuşan Soylu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* Cudi Dağı tertemiz.

* Tunceli’de 1600 terörist vardı. Şu anda iki terörist Tunceli hattında var, dört terörist de Erzincan’ın alt bölgesinde var. Toplam altı terörist.

* Doğu’nun makus talihini Tayyip Erdoğan, milletiyle yendi.

* Fetö küresel imparatorluğu, tapınakçıları Türkiye’yi işgal hareketidir. Bunu Tayyip Erdoğan çözdü.

* Güvenlikçi politika eleştirisi yapanlar bunu Amerika’ya söylesin biz değil. Amerika’da polis, durdurduğu şoför hareket ederse silahlı müdahalede bulunuyor.

* Amerika gidiyor da taziye diliyor ya terör örgütüne ağlaya ağlaya, İngilizce bilmediğim için ancak böyle anlatabiliyorum. Bizim içimizdeki Amerikalılara ne diyeceğiz?

* Seçim 18 Haziran’da, 19 Haziran’da bunlar iktidara geldi… Türkiye’yi tahayyül etmenizi istiyorum. Bunların gözüne perde inmiş.

Güncellenecek…