Kılıçdaroğlu’ndan ‘CHP ülkücüleri’ne Sinan Ateş sözü: Şehit var, kan yerde kalmayacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘CHP ülkücüleri’ne söz verdiğini, Sinan Ateş cinayetinin aydınlatılacağını söyledi: “Bir şehit var ortada. Bu kan yerde kalmayacak.”

Fotoğraf: CHP

MHP’ye bağlı Ülkü Ocakları’nın eski başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt’la 30 Aralık’ta Ankara’nın Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi 1456 Sokak’taki İnci Apartmanı’ndan çıktığı sırada motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Başından yaralanan Sinan Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Cinayetle ilgili şimdiye kadar MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Köktürk, iki özel harekat polisi ve saldırıyı organize etmekle suçlanan Doğukan Çep dahil 13 kişi tutuklandı. Tetikçi olduğu belirtilen Eray Özyağcı’ysa henüz yakalanmadı.

Twitter’dan bugün partisinin grup toplantısındaki konuşmasından bir kesit paylaşan Kılıçdaroğlu, şunları yazdı: “Ben, Sinan Ateş’in kızlarına mutlaka adaleti getireceğim. Bu sözü CHP Ülkücülerine verdim, tutacağım. Evet CHP’de çok ciddi sayıda ülkücü arkadaşımız var. İsterseniz tanıştırırım, gerçek ülkücü görürsünüz.”

‘CHP’de ciddi bir ülkücü varlığı var’

CHP lideri, şunları demişti: “Son sözüm Bahçeli’ye. Bugün çıkmış bağırıyor. Bağır Bahçeli bağır. Daha çok bağırırsın. Şunu net söyleyeyim, Sinan Ateş bizim de evladımızdır. CHP’de ülkücü arkadaşlarımız var. Sinan Ateş onların da evladı, kardeşi, yol arkadaşları. Haliyle CHP, rahmetlinin; net söylüyorum şehidin hakkını savunacaktır. Açık söylüyorum; CHP kardeşimizin, şehidimizin hakkını savunacaktır. Bu benim CHP ülkücülerine karşı sorumluluğumdur. Ben bu sorumluluğu yerine getirmek zorundayım. Madem bu kadar bağırıyor, çağırıyor. O zaman daha açık ve net konuşayım. Yanında azmettiricileri barındırıyorsun, teslim edeceksin. Mafya ile fotoğraf vere vere yanındaki gençlere yanlış mesajlar verdin. Onlar da mafyacılık oynadı. Her şeyi berbat ettin. Bilmiyor muyuz sanıyorsun?

Bir şehit var ortada. Bu kan yerde kalmayacak. Kapısına gelen polislere hakaret eden azmettiricileri teslim edeceksin. Bu kadar net söylüyorum, şimdi çık istediğin kadar bağır. CHP’de ciddi bir ülkücü varlığı var, bu ülkücülerle beraber hareket ediyor. Çünkü ülkücülük vatanseverliktir, biz de vatanseveriz. Onlar ülkelerini seviyorlar, biz de ülkemizi seviyoruz. Biz Sinan’ın kızlarına adaleti mutlaka ama mutlaka getireceğiz.”