CHP ve İYİ Parti de AKP’nin randevu talebini reddetti

CHP ve İYİ Parti, AKP’nin Anayasa teklifini görüşmek için talep ettiği randevu talebini reddettiklerini duyurdu.

Fotoğraflar: AA

AKP, başörtüsü ve ailenin korunmasına dair düzenleme teklifini Meclis Başkanlığı’na sunmadan önce CHP ve İYİ Parti’nin yanı sıra HDP’nin de kapısını çalmış ve hedeflerini anlatmıştı.

Bu görüşmeyi MHP ‘olumlu‘ karşılarken, İYİ Parti ile HDP arasında tartışmaya neden olmuştu.

AKP teklifini henüz sunmazken, Meclis’te grubu bulunan partilerle ikinci tur görüşmelere başlamak istiyor.

Anayasa Mahkemesi’nin hesaplarına bloke koyduğu HDP, dün AKP’nin ikinci tur görüşmeleri için istediği randevu talebini reddetmişti.

CHP ve İYİ Parti’den de AKP’nin talebine ret geldi.

İki partinin gerekçesiyse milletvekilliği dokunulmazlıkları oldu. İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ve CHP Mersin Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın dokunulmazlık dosyalarının gündeme alınması nedeniyle AKP’ye randevu verilmedi.