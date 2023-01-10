Ataç Baykal, Selvi’yi yalanladı; Sabah Aslı Baykal’a koştu

Eski CHP lideri Deniz Baykal’ın oğlu Ataç Baykal, iktidarın kullandığı fotoğrafın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘ısrarıyla’ çekildiğini yalanlayınca AKP’ye yakın Sabah gazetesi, muhalif kardeş Aslı Baykal’ı devreye soktu.

Kemal Kılıçdaroğlu ile Deniz Baykal görüşmesinden. (CHP)

Ataç Baykal, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’nin Deniz Baykal-Kılıçdaroğlu görüşmesi hakkında ortaya attığı şu iddiayı yalanlamıştı: “Levent Gök (CHP Ankara milletvekili), hatıra fotoğrafı alınmasını önerince Deniz Baykal istememiş. Zaten memnun olmadığı yüzünden belli. Ancak Kılıçdaroğlu, fotoğraf çekilmesini istemiş. Hatta Ataç Baykal’ı işaret ederek, ‘Çekiver’ demiş. Fotoğrafı Ataç Baykal çekmiş.”

Ataç Baykal ise aynı gazetenin yazarı Ahmet Hakan’a yolladığı mektupta şunları yazmıştı: “Fotoğraf çekilmesini sadece ben talep ettim ve bunun için de elbette babama sorarak onayını aldım, aksi düşünülemez zaten. Benden önce kimsenin fotoğraf çekelim diye bir talebi olmadı.”

Bu yöndeki mektup Sabah gazetesini harekete geçirdi. Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığa gelmesinin ardından CHP’den ayrılan ve yeni yönetimi topa tutan isimlere ulaşan Sabah, Aslı Baykal’la da görüştü.

Baykal, Sabah’a şu açıklamayı yaptı: “Ataç’a tek cümlelik bir yanıt vereyim. Babamın bir düşüncesi varsa babam kendisi söyler. Bu açıklama babamın görüşünü yansıtmaz.”