Bloomberg analizi: En önemli seçim Türkiye’de

Bloomberg’de yayımlanan analizde, Türkiye’deki seçim için “2023’ün en önemlisi” dendi.

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Uzun süre muhalefetten gelen erken seçim çağrılarına kapıları kapatan AKP’de seçimlerin öne alınmasına artık sıcak bakılıyor. AKP’liler bunu ‘erken seçim’ yerine ‘seçimlerin öne çekilmesi’ olarak adlandırıyor.

Seçimler, Türkiye’de gündemde ilk sırada yer alırken, dış basında da senaryolar tartışılmaya başladı.

Bloomberg’de yer alan Bobby Ghosh imzalı analizde 2023’te Nijerya ve Pakistan gibi ülkelerde de seçimlerin ‘gürültülü’ geçeceği ama en önemli seçimin Türkiye’de yapılacağı belirtildi.

Analizde, seçim sonuçlarının ABD ve Rusya’nın yanı sıra Avrupa, Ortadoğu, Orta Asya ve Afrika’daki bazı ülkelerde de jeopolitik ve ekonomik hesapları şekillendireceği yazıldı: ”Batılı liderler Erdoğan’ın gitmesinden memnun olacaklar. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan örneğin Rusya’dan S-400 alarak NATO’nun güvenliğini baltaladı. İsveç ve Finlandiya’nın üyeliğini engelleyerek ittifakla anlaşmazlığa düştü. Birçok kez Avrupa’yı sığınmacılarla doldurmakla tehdit etti. Son aylarda Yunanistan’a tehditler savurmaya başladı. Ankara’nın Washington ile ilişkileri, ABD’nin darbecilikle suçlanmasına kadar vardı.”