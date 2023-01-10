Barış Atay’dan ‘Çakıcı’ya bağlıyız’ diyen silahlı grubun videosuna tepki: Soylu bilir

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Barış Atay, organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’ya ‘bağlı olduğunu’ söyleyen ve silahlı olduğu anlaşılan 15 kişilik bir grubun videosunu alıntılayarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya tepki gösterdi.

Görsel: Twitter

Organize suç örgütü hükümlüsüyken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin aracı olmasıyla çıkarılan infaz düzenlemesiyle tahliye edilen Alaattin Çakıcı, dün Yunanistan makamlarının Schengen vizesi başvurusunu geri çevirdiğini açıklamıştı.

Twitter hesabı üzerinden üç sayfalık açıklama yayınlayarak Yunanistan’a tepki gösteren Çakıcı, “Osmanlı’dan tarih süreci içerisindeki asırlar geçse de kilisenin ve Yunan politikasının bir haçlı ruhu kilisenin Müslüman Türklere karşı olarak genetik düşmanlığını silememiştirler” demişti.

Bu açıklamanın ardından bugün sosyal medyada ‘Çakıcı’nın emrinde olduğunu’ söyleyen yüzü maskeli kişilerin çektiği bir video düştü. Nerede çekildiği belli olmayan videoda, silahlı olduğu anlaşılan kişilerin askeri düzende poz verdiği görülüyor.

Videoda grup adına konuşan kişi, “Biz Alaattin Çakıcı reisimizin emrindeyiz ve yalnızca ona bağlıyız. Alaattin Çakıcı reisimiz ne dese onu yaparız” diyor. Vize vermediği gerekçesiyle Yunanistan’ı hedef alan grup, ‘bozkurt’ işaretiyle tekbir getiriyor.

Videonun kaynağı, bağlamı ve gerçekliği sosyal medyada tartışılırken TİP’li Atay’dan tepki geldi. Söz konusu videoyu Twitter’dan alıntılayan Atay, Soyluyu da etiketleyerek, şunları kaydetti: “Hayatımda bu kadar saçma çok az şey izledim sanırım. Vize verilmedi diye ‘Yunanistan akıllı ol’ minvalinde video çekme fikri müthişmiş. Yüzünü gösterme cesareti olmaması ayrıca harika. Bu silahların nereden geldiği bir muamma. Onu da @suleymansoylu bilir herhalde.”