Erdoğan’dan ‘masa’ eleştirisi: Oyu millet verecek, ülkeyi altı kayyum yönetecek

‘Altılı masa’nın ülkeyi birlikte yönetme gündemini hedef alan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, altı lideri ‘kayyım’ olarak niteledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan. (AA)

Erdoğan, ‘Yüz Yüze Türkiye Esnaf Buluşması‘ programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

‘Altılı masa’yı hedef alan Erdoğan, şunları söyledi:

*Herkes bir aday ismi beklerken, masadan çıka çıka ülkeyi altı kişiyle yönetecekleri kararı çıktı. Kardeşlerim altı kaptan bir gemiyi batırır. Tek kaptanla bir gemi gider. İki şoför bir arabaya muhakkak kaza yaptırır. Parlamenter sisteme geçeceğiz diye çıktıkları yolda dünyada eşi benzeri olmayan bir sistem icat ettiler. Bunları seçtiği cumhurbaşkanı oyunu aldığı iki kişiden birini değil, masadaki altı kişiye karşı sorumlu olacakmış.

*Oyu millet verecek, ülkeyi altı tane kayyum yönetecek. Millet ülkeyi yönetecek cumhurbaşkanı arıyor, bunlar cumhurbaşkanını yönetecek altı kişinin derdine düşmüş. Bu akıl tutulmasının bedelini de millet ödeyecek. Bu millet, bu oyunu bozar arkadaş.

Halkbank’ın kartının tanıtımını da yapan Erdoğan, “Paraf, Troy kartlı esnafımızın hammadde, malzeme ve benzeri alımlarında kullandığı kredi kartı üst limitini 100 bin liradan 150 bin liraya yükseltiyoruz” dedi.