Fahrettin Koca: Sahte ilaçlar hastalarda kullanılmadı

‘Sahte kanser ilacı’ haberleri hakkında konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Soruşturma, Sağlık Bakanlığı müfettişleri tarafından yapıldı ve ilacın sahte olduğu belirlenir belirlenmez ilgili tüm bilgi ve belgeler sunularak savcılığa suç duyurusunda bulunuldu” dedi.

Sağlık Bakan Fahrettin Koca, ‘sahte ilaç’ iddialarını yalanlayamadı.

Koca, dünkü kabine toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Sağlık bakanı, ‘sahte ilaç’ iddialarının sorulması üzerine, şunları söyledi:

*Burada yapılmak istenen şeyin ne olduğunu size açıklayayım, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) gibi uluslararası bir otorite var. Bazı ülkelerden, Bangladeş, İran, Arjantin, Tayvan gibi ülkemizde ruhsatı olmayan ilaçların Türkiye’ye girişi yapılmak isteniyor.

*Bahsi geçen bu ülkelerden ilaç getiren bazı firmaların bu düzenlemelerden rahatsız olduğunu görüyoruz. Bu olayın altındaki mesele budur.

*TİTCK ilaç almaz, TİTCK ilacı Türkiye’de ruhsatlandırır veya yurt dışı ilaçsa, etkili ve güvenli olduğunu belirler ve listeye alır. İlacın satın alınmasıyla ilgisi yoktur.

*Bizim yaptığımız kılavuz güncellemesi. Tedbirleri daha da sıkılaştırıp vatandaşa güvenilir ilaç sağlamayı amaçlıyor.

*Bu ülkelerden ilaç getirmek isteyenlerse ucuz maliyetli ancak kalitesi belirsiz ilaç getirilerek, ilaç teknolojisi gelişmiş ve uluslararası tanınırlığı olan ilaç otoritelerine üye ülkelerin ilacıyla eş değer kılınıp yüksek fiyatlara satmak isteyenler. Bu durumda, bizim kılavuzumuz da bunu yapmak isteyenlerin oyunlarını yani rantı bozan bir kılavuz.

*Bu iddialar bu odaklar tarafından çıkarılıyor. Bu gürültü buralardan kopuyor. Ama önümüzdeki dönemde tedbirlerimizin devamı gelecek.

‘Türkiye’ye bir kutu dahi girmedi’

Sahte kanser ilacı iddialarına ilişkin soruşturmalarını 2019’da tamamladıklarını söyleyen Fahrettin Koca, sözlerini şöyle sürdürdü: “Soruşturma, Sağlık Bakanlığı müfettişleri tarafından yapıldı ve ilacın sahte olduğu belirlenir belirlenmez ilgili tüm bilgi ve belgeler sunularak savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.”

TİTCK kayıtlarına göre, ‘Türkiye’ye Bangladeş’ten bugüne kadar iddiaya konu ilaçtan bir kutu dahi girmediğinin’ söyleyen Bakan Koca, bu ilacın hiçbir şekilde hastalarda kullanılmadığını belirtti.