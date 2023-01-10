Habertürk, HDP ambargosunu sonlandırdı

‘Yayın ilkeleri gereği’ HDP temsilcilerini yayına çıkarmayan Habertürk, bu uygulamadan geri adım attı. Fatih Altaylı, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’ı ‘Teke Tek’ programında ağırlayacak.

Habertürk, HDP’ye ‘ambargoyu’ canlı yayında açıklamıştı. (YouTube)

Gazeteci Fatih Altaylı, Twitter’dan yayımladığı mesajda şunları kaydetti: “Uzunca bir aradan sonra ilk kez bir HDP eş genel başkanı Teke Tek’e konuk oluyor. Prof. Mithat Sancar’la altılı masa ile olan sorunlarını seçime kendi adayları ile gitme olasılığını ve kapatma davasını konuşacağız. Saat 20:00’de Habertürk’te.”

Habertürk’ün kararı

17 Haziran 2020’de Habertürk kanalında yayınlanan ‘Türkiye’nin Nabzı’ programında HDP’nin ‘Darbeye Karşı Demokrasi Yürüyüşü’ işlenmiş, konuk olarak da Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ve avukat Salim Şen’in katılmıştı.

Programda söz alan Şen, HDP’ye televizyonlarda yer verilmediği ve partiye kendini ifade etme fırsatı tanınmadığını söylemiş, programın sunucusu Didem Arslan Yılmaz da, “Sonuçta biz kamu kuruluşu değiliz, özel bir sektörüz. Bu bir tercihtir. Bu tercihin nedenleri öyle veya böyle farklıdır. Ama zaman zaman bu ekranlarda da HDP’liler olmuştur” demişti.

Ersoy destekledi

Sunucunun bu sözleri tepki çekerken, Habertürk’ün bir diğer sunucusu Mehmet Akif Ersoy, HDP temsilcilerini ‘yayıncılık ilkeleri gereği’ çıkarmadıklarını canlı yayında anlatmış, sosyal medyadan da şu açıklamayı yayımlamıştı:

“Devletimizin birliği ve vatanımızın bütünlüğüne kastederek, silahlı kalkışma yürüten PKK terörüne karşı, vatanımızı milletimizi ve demokrasimizi savunma mücadelesinde yurt içinde ve dışında kanıyla canıyla sürdüren güvenlik güçlerimizin bu şerefli, uluslararası ve ulusal hukuk açısından tamamen meşru olan mücadelesine saygılı olmayan, bu kapsamda PKK’yı terör örgütü olarak görmeyen ve kanlı eylemlerini açık seçik bir şekilde kınamayan kişileri ve ve temsilcileri tartışma programlarına evrensel yayıncılık ilkeleri ve kendi yayın çizgimizce davet etmiyoruz.”

Altaylı eleştirmişti

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, sonraki günlerde yayımladığı yazısında, “Zannedersin, tüm ekranlarda her gece sabaha kadar HDP’liler konuşuyor, anlatıyor da bir Habertürk ekranı kendilerine kapalı. ‘HDP’yi konuşuyoruz, HDP’liler niye yok’ sorusuna Didem Arslan Yılmaz’ın verdiği ‘Biz özel sektörüz’ yanıtı zaten yeterince manasızdı” demişti.