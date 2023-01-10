Sancar’dan muhalefete mesaj: Kendimizi kandırmayalım, rüyadan uyanalım

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisine yönelik kapatma davasının MHP’nin baskısıyla açıldığını belirtirken, muhalefete ‘cesur’ olma ve birliktelik çağrısı yaptı.

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Partisinin grup toplantısında konuşan Sancar, HDP’ye Hazine yardımının kesilmesi kararının siyasi olduğunu söyledi. Sancar, Hazine yardımının yatırıldığı hesapların bloke edilmesinin MHP’nin baskısı ve iktidarın yargıya talimatıyla olduğunu belirtti.

Sancar, HDP’nin 7 Haziran 2015’teki seçimlerde Hazine yardımı almadan seçimlerde barajı aştığını hatırlatarak, “İktidarın seçim sürecini, siyaseti dizayn etme çabalarına karşı ilkeli tutumunda, kararlı duruşunu ortaya koyuyor” dedi.

Sancar kapatma davasının iktidar bloku tarafından baskıyla sürdürüldüğünü belirterek şunları kaydetti:

*17 Mart’ta açıldı dava, 18 Mart’ta MHP’nin kongresi vardı. Büyük ortak, küçük ortağa kongre hediyesi verdi. AYM, iddianamenin çöp olduğu anlamına gelen gerekçelerle bunu iade etti. Yargıtay başsavcılığı yeniden bir iddianame hazırladığını iddia ederek 7 Haziran’da yine bir metin verdi. Hepsi bir tesadüf olabilir mi? Bu, kuyruk acısı. HDP’yi siyasetle yenemeyen, HDP’ye baskılarla, zulümlerle baş eğdiremeyenlerin bir siyasi kumpası.

‘AYM bize bilgi vermiyor, basından öğreniyoruz’

*Aynı şey Hazine yardımı hesaplarına bloke konması öncesinde de yaşandı. MHP çıktı, tehditlerle HDP’ye verilecek Hazine yardımının durdurulması kampanyasını yürüttü. Yargıtay başsavcısı, bu taleple AYM’ye başvurdu. Oysa daha önce bu talebi iki kez dile getirmişti. Her ikisi de reddedilmişti. Yargıtay başsavcısı, bu talebini AYM’ye iletiyor, AYM bize bilgi vermiyor, biz basından öğreniyoruz. Kanun devletinin zerresinin olduğu bir sistemde böyle bir işlem mümkün değil. Sonuca baktığınızda AYM’nin yedi üyesinin de vicdanını sızlatan bir durum ortaya çıktığını görüyorsunuz. Bize bilgi verilmiyor, biz başvuruyoruz. 13 Aralık’ta başvurmuş. Bize savunma için de hak tanımıyorlar. Saray’dan gelen emri uygulayan üyelerle, bizim hakkımız olan Hazine yardımına bloke koyma kararını alıyorlar. Bütün bunların bir siyasi operasyon olduğu açıktır.

‘Ne hukuk ne ahlak tanıyor’

*Bu karar bizim için yok hükmündedir. Bizim hazinemiz, fikrimizdir, halkımızın gönlüdür.

*AKP’ye en ağır yenilgiyi yaşattığımız 7 Haziran seçimlerine girerken 1 kuruş Hazine yardımı almış değildik, milyonların gönlünü almıştık! Yine oradan yürüyeceğiz, yine oradan başaracağız.

‘Altılı masa’ya eleştiri

Muhalefete de mesajlar veren Sancar, isim vermeden altılı masayı işaret ederek “Yarım ağızla reform vaatleri bu ülke için çare değil” dedi. Sancar, partinin eş genel başkanı Pervin Buldan’ın “HDP kendi adayını çıkaracak” sözleriyle gözlerin çevrildiği grup toplantısında bu konuya girmedi. Ancak muhalefete yönelik daha önceki açıklamaları tekrarladı.

‘Kendimizi kandırmayalım, rüyadan uyanalım’

Sancar, muhalefete şu mesajları verdi:

*Yarım ağızla reform vaatleri bu ülke için çare değil. Bu ülkenin en büyük hakikati, büyük tarihsel mücadele mirası üzerinden geleceği inşa etmek isteyen, HDP, emek ve özgürlük ittifakı ve en geniş demokrasi bloğudur. Bu hakikati görmeden, tanımadan, bu ülkede karanlığı sona erdirmenin de yalan, talan, sömürü düzenini de değiştirmek mümkün olmayacak. Kendimizi kandırmayalım. Yalancı masallar üreterek geleceği demokratik bir temelde kurabileceğimiz rüyasından uyanalım. HDP ne yaptığını bilen bir partidir.

*Kimse, bizim belirlediğimiz politikalar üzerinden ucuz spekülasyonlar yapmasın. Tam tersine, bizim her adımımız bu ülkede gerçek değişimi, demokrasiyi, barışı getirme özlemi duyan her kesime hakikatlerle yüzleşme imkânı sağlamaktır. Bu hakikatlerle yürünecek. Yoksa kısa süreli hafif değişimin bu ülke için nefes almaya yeteceği gibi vaatlerin karşılığı olmayacak. Kısır döngü on yıllardır sürüyor.

*HDP üzerinden boş polemiklere girmenin bu ülkede demokrasi mücadelesine katkısı olmayacaktır. Bizler bedeller ödemeyi göze alıyoruz. Korunaklı köşelerimizden, yuvarlak sözlerle mücadele yürütüyor değiliz. Hakikatlere gözlerimizi yummuyoruz. Hakikatin her yanını bütün gücümüzle çalışarak görme uğraşındayız. Görerek ilerlemeye çalışıyoruz, hakiki çözümün hakikatlerle yüzleşmekten geçtiğini söylüyoruz. Hakiki çözüm, hakikatlerle yüzleşmeden olmaz.

‘Yolumuzu şeffaf şekilde ortaya koyuyoruz’

*Bizler yolumuzu şeffaf, açık şekilde dürüst tavırlarla ortaya koyuyoruz. Eylül 2021’de deklarasyon yayımladık. İlan ettiğimiz hedef ve ilkeleri somutlaştırarak ilerliyoruz, çalışarak yolumuza devam ediyoruz, büyüyerek geliyoruz. Aldığımız kararları da bu çerçevede değerlendirsin herkes. Hakikatle yüzleşerek, hakiki çözümler üretiyoruz. Hakiki yöntemler öneriyoruz herkese.

*Bu ülkenin geleceğini inşa etmede merkezi güç olma iddiamızı her geçen gün daha da sağlamlaştırıyoruz.

*Saray’ın danışmanları ahkam keserek AYM’ye talimatlar yağdırarak bu yolu engelleyeceklerini sanıyorlar. Hangi oy çokluğunu AYM’den çıkartmaya çalışırsanız çalışın, belirleyici olan sandıkta milyonların oy birliğidir. Bunu sağlamak da bizim asli görevimizdir.