Erdoğan, ‘beşli çete’den 50 bin lira kazandı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan 50 bin lira tazminat kazandı. Gerekçe, Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan için kullandığı ‘beşli çetenin hamisi, tahsildarı, pazarlamacısı’ sözleri.

Fotoğraflar: AA

Kararı Twitter hesabından açıklayan Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın şunları söyledi: “Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesi, Kemal Kılıçdaroğlu’nu, 22 ve 31 Mart 2022 tarihlerinde, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan ‘beşli çetenin hamisi, tahsildarı, pazarlamacısı’ vb açıklamaları nedeniyle 50 bin TL manevi tazminata mahkum etti.”

Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesi,

Kemal Kılıçdaroğlu'nu,

22 ve 31 Mart 2022 tarihlerinde,

Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan "beşli çetenin hamisi, tahsildarı, pazarlamacısı" vb açıklamaları nedeniyle 50 bin TL manevi tazminata mahkum etti. — Hüseyin Aydın (@hsynaydn) January 10, 2023

Kılıçdaroğlu, 22 Mart’taki grup toplantısında şunları söylemişti: “Şehir hastaneleri nedir diye defalarca söyledim. Yavuz Sultan Selim Köprüsü… 9 milyar lira devletin kasasından çıkıyor. Osman Gazi Köprüsü, Hazine garantisi 15 milyar dolar. Zafer Havalimanı… Bunlarda iman da yok. Bu paralar sadece ‘beşli çete’ye gitmiyor. Önünüzdeki seçimlerde hala ben AK Parti’ye ben MHP’ye oy vereceğim diyorsanız bu soygunun tarafı olursunuz. Beşli çetenin hamisi ve pazarlayıcısı Recep Tayyip Erdoğan’dır.”