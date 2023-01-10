Barış Atay, 16 yaşında gördüğü işkenceyi anlattı

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay, 16 yaşındayken gördüğü işkenceyi anlattı. Konuşurken zaman zaman yutkunan Atay, işkenceyi anlatırken salondaki bazı katılımcılar gözyaşını tutamadı.

Barış Atay, gördüğü işkenceyi anlatırken zorlandı. (YouTube)

TİP’li Barış Atay, Oğuzhan Oğur’un kanalında, 16 yaşındayken arkadaşlarıyla birlikte gördüğü işkenceyi anlattı.

Polislerin kendisini soyup çıplakken 11 saat dövdüğünü anlatan Atay, şunları söyledi:

*Ben Antakya’da (Hatay) doğdum. 15 yaşındayım, Manisa davası oldu. ‘Paralı eğitime hayır’ sloganı yazdıkları için öğrenciler örgüt üyesi ve terör eylemlerinde bulunmaktan yargılandı, cezaevinde yattı.

*Bir buçuk yıl sonra biz Antakya’da ‘Devrimci Liseli Öğrenciler Birliği’ diye bir grup kurduk. Farklı farklı ideolojilerden birçok sol öğrenci makale okuyorduk, bunları tartışıyorduk.

*Bir müdürümüz vardı; mezhebimize de ideolojimize de düşmandı vesaire.. Bizi bunlar yasa dışı örgüt kurdu diye, beş arkadaş yürürken polis önümüzü kesti. ‘Toplu yürüyüş kanuna muhalefetten’ dedi.

11 saat dayak

*Tekme tokat bizi aldı, karakola gittik. Doksanlarda özel harekat karakolu olan merkez karakolu… Eksi ikinci kat. ‘Üstünüzü çıkarın’ dediler, çıkardık. Sonra gözümüzü bağladılar, kaydımızı da almadılar, 11 saat dayak yedim ben, 16 yaşında. Yürüyordum sadece…

*Mesele şu: Bu 11 saatin sonunda ne dedi biliyor musunuz, ‘Git nereye istersen oraya şikayet et.’ Yürüyebilecek durumda da değildik. Ben baya utandım, babamla annem görürse problem olur diye korktum, arkadaşımıza gittik. Bir yerden sonra çok iz kalmasın diye ıslak havluyla dövdüler.

*Bunu üzülün diye anlatmıyorum. Ya da üzülmüyorsanız bunda bir problem yok. Bunun sebebi bana ‘Terörist’ demeniz, benim bir şey yazıp yazmamam değil. Hayal edebiliyor musunuz ya…