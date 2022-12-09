Barış Atay: Sizin iktidarınız bir toplumu öldürdü, hesap vereceksiniz

TİP Genel Başkan Yardımcısı Barış Atay, Meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada iktidara seslenerek, “Sizin iktidarınız bir toplumu öldürdü. Siz bu toplumun katlisiniz” dedi.

Barış Atay, Türkiye’nin geldiği duruma işaret ederek, “Er ya da geç hesap vereceksiniz! Takipçisi olmak ne demek o zaman göreceksiniz!”

Barış Atay (TİP)

TBMM Genel Kurulu’nda süren 2023 yılı bütçe görüşmelerinde bugün Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’yla bu bakanlıklara bağlı kuruluşlar ele alındı.

Görüşmelerde TİP Milletvekili Barış Atay da söz aldı. Barış Atay, konuşmasında şunları söyledi:

*“Takipçisi olacağız” Bu 20 yılda iktidarın ağzından en çok duyduğumuz cümlelerden biri bu olabilir. “Takipçisi olacağız!”

*Bakın arkada iki bakan oturuyor. Biri Kültür ve Turizm, diğeri Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanı. Onlar da bir şeylerin takipçisi hep. Direkt onlara sorayım. Örneğin Kültür ve Turizm bakanı; ülkenin en prestijli yönetmenlerinden biri olan, onlarca uluslararası ödül almış Emin Alper’e, verilen bakanlık desteğinin, geri alınmak istendiğini takip etti mi acaba?

*Yanında oturan çalışma bakanının ve öncüllerinin; Oyuncular Sendikası’nın 10 yıldır sürdürdüğü mücadeleye kapı duvar olup, hala oyuncuları işçi olarak kabul etmediklerini takip ediyor mu bakan?

*Peki Çalışma bakanı; aynı zamanda kendi turizm acentesi ve otelleri olan turizm bakanının kendi işletmeleri dahil, turizm sektöründeki kölelik düzeyindeki çalışma şartlarını takip etti mi hiç? En azından birbirinizi takip etseydiniz…

*Ve bugün; günlerdir infiale sebep olan rezil istismar suçunun ardından, yine aynı cümle… “Takipçisi olacağız!” Bugün trollerin saldırısına uğrayan Timur Soykan bu haberin arkasında olmasa gündeme bile almayacaksınız.

Hazır kültür ve turizm bakanı ve çalışma bakanı buradayken; örf adetlere uygun oyunlar sahnelemedikleri gerekçesiyle bakanlıktan ödenek alamayan Moda Sahnesi’nde, diğer bakanlık tarafından işçi sayılmayan oyuncu arkadaşımız Onur Ünsal’ın oynadığı “Babamı kim öldürdü?” oyunundan örnek vereyim.

*Ve tüm yaşananlara bakarak şunu söylemek mümkün, sizin iktidarınız bir toplumu öldürdü. Siz bu toplumun katlisiniz. Hani diyorsunuz ya bunlar siyaset üstü konular diye. Hayır! Bunlar sizin yaptığınız yasaların sonuçları ve tam olarak siyasetin konusu.

*Oyunun sonunda der ki; “Bu sorumluların isimleri neden hiç söylenmez ama söylenmeli, herkes bilmeli.” Doğru. Halk; yaşanılanların siyasi sorumlularını bilmeli. Bunu söylemek bizim zorunluluğumuzdur.

*Fuat Oktay, Bekir Bozdağ, Derya Yanık, Vedat Bilgin, Murat Kurum, Mevlüt Çavuşoğlu, Fatih Dönmez, Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Nureddin Nebati, Süleyman Soylu, Mehmet Nuri Ersoy, Mahmut Özer, Hulusi Akar, Fahrettin Koca, Mustafa Varank, Vahit Kirişçi, Mehmet Muş, Adil Karaismailoğlu ve Recep Tayyip Erdoğan.

*Bu isimler, sizler ve 20 yıllık iktidarınızda buradan gelip geçen herkes, Türkiye’nin geldiği bu halin sorumlularısınız ve bizler sizin sorumluluğunuzda gerçekleşen hiçbir suçun unutulmasına izin vermeyeceğiz. Sizi göndereceğiz. Er ya da geç hesap vereceksiniz! Takipçisi olmak ne demek o zaman göreceksiniz!