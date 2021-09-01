Akşam Postası / 1 Eylül 2021

DSÖ, yeni ‘Mu’ varyantını incelemeye aldı
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ilk olarak bu senenin başlarında Kolombiya’da tanımlanan ‘Mu’ ismi verilen yeni bir Covid-19 varyantının izlemeye alındığını duyurdu.
Türkiye ikinci çeyrekte baz etkisiyle yüzde 21,7 büyüdü
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ikinci çeyrek GSYH verilerine göre, Türkiye ekonomisi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,7 büyüdü.
İstanbul’da enflasyon 27 ayın zirvesinde
ABD’li yatırım bankaları Türkiye için büyüme tahminlerini revize etti
Kılıçdaroğlu: Millet ittifakı olarak birden fazla adayımız olabilir
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayının ‘millet ittifakı’nın ortak kararıyla belirleneceğini ve birden fazla aday olabileceğini söyledi.
Bahçeli, ‘baraj’a son noktayı koydu: Yüzde 7
Önce caretta caretta yavrularını sonra durdurmaya çalışan gönüllüyü ezdiler
Antalya’da, yasağa rağmen, gece ATV’lerle sahile giren iki kişi, caretta caretta yuvalarını ezdi, kendilerini durdurmak isteyen Avusturyalı gönüllünün de üzerine aracı sürerek yaraladı.
Şimdi de Akdeniz için müsilaj uyarısı: Kahverengileşiyor
Akdeniz için ‘kahverengileşme’ uyarısında bulunan Prof. Dr. Sevim Polat, müsilajın, Akdeniz alt havzaları ve Ege’de birçok defa görüldüğünü söyledi.
Su tüketiminde ‘tehlikeli’ rekor
BM: İklim felaketleri 50 yılda beş kat arttı
Araştırma: Hava kirliliğinin azalması ortalama yaşam süresini iki yıl uzatabilir
Güvenç Dağüstün’e saldırıda iki gözaltı
İstanbul’da, opera sanatçısı ve BirGün yazarı Güvenç Dağüstün’e saldırdıkları gerekçesiyle iki kişi gözaltına alındı.
İYİ Parti’li Türkkan: Trollerin efendisi İletişim Başkanlığı’nı kapatın
İYİ Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan, “Temiz bir internet, temiz bir sosyal medya istiyorsanız; internetin müsilajı olan, Goebbels’i bile mezarda ters döndüren trollerin efendisi İletişim Başkanlığı’nı kapatın” dedi.
Tiyatrocu Parlak: Çok büyük korkutma ve sindirme politikası var
Tiyatro oyuncusu Bülent Emrah Parlak, 10 yıl önce ‘Çok Güzel Hareketler Bunlar‘ programında oynadıkları birçok skeci şu dönem yapamayacaklarını söyledi ve ekledi: “Çok büyük korkutma ve sindirme politikası var.”
Yetersiz yağış nedeniyle verim kaybı yaşayan çiftçiye destek ödemesi
Bu yıl iklimsel faktörlere bağlı olarak yetersiz yağış nedeniyle verim kaybı yaşayan çiftçilere, verim kaybı oranına bağlı olarak dekar başına 30 ile 100 lira arasında değişen tutarlarda destekleme ödemesi yapılacak.
Sıcaklıklar düşüyor, şiddetli yağışlar yolda
Meteoroloji, hava sıcaklıklarının yarından itibaren hissedilir derecede azalarak ülkenin büyük bir bölümünde mevsim normallerinin iki ila altı derece altına ineceğini duyurdu. Bugünden itibaren ise Karadeniz kıyıları ve iç kesimlerde kuvvetli sağanak var.
İstanbul’da ormana girme ve piknik yasağı 30 Eylül’e kadar uzatıldı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte ormanlara girmek ve piknik yapmaya dair yasağın 30 Eylül’e kadar uzatıldığını açıkladı.
Uilenberg: TV’de yorum yapan eski hakemler yeni talimatları bilmiyor
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), UEFA’nın yeni uygulamalarıyla ilgili spor medyasına seminer verdi. MHK eğitim danışmanı Jaap Uilenberg, TV’lerde yorum yapan eski hakemlerin güncel kuralları bilmediklerini söyledi.
Saçını kazıtan kanser hastası kadın yalnız hissetmesin diye…
Britanya’da yaşayan kanser hastası Caroline Ross, kemoterapi sonrasında saçlarının zayıfladığını ve döküldüğünü görünce kazıtmak için berbere gitti. Ve, berberiyle kuzeninin jestiyle karşılaştı. İkili, ‘o kendisini yalnız hissetmesin’ diye kendi saçlarını da kazıdı.
ABD’de vali, 70 yıl önce idam edilen yedi siyahı affettiğini açıkladı
ABD’nin Virginia eyaleti Valisi Ralph Northam, tamamı beyazlardan oluşan bir jüri tarafından beyaz bir kadına tecavüz ettikleri suçlamasıyla idam cezasına çarptırılan ve 1951’de infazları gerçekleştirilen yedi siyah hakkında yeni bir adım attığını duyurdu.