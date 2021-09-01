Akşam Postası / 1 Eylül 2021

DSÖ, yeni ‘Mu’ varyantını incelemeye aldı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ilk olarak bu senenin başlarında Kolombiya’da tanımlanan ‘Mu’ ismi verilen yeni bir Covid-19 varyantının izlemeye alındığını duyurdu.

Türkiye ikinci çeyrekte baz etkisiyle yüzde 21,7 büyüdü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ikinci çeyrek GSYH verilerine göre, Türkiye ekonomisi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,7 büyüdü.

Kılıçdaroğlu: Millet ittifakı olarak birden fazla adayımız olabilir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayının ‘millet ittifakı’nın ortak kararıyla belirleneceğini ve birden fazla aday olabileceğini söyledi.

Önce caretta caretta yavrularını sonra durdurmaya çalışan gönüllüyü ezdiler

Fotoğraf: DHA

Antalya’da, yasağa rağmen, gece ATV’lerle sahile giren iki kişi, caretta caretta yuvalarını ezdi, kendilerini durdurmak isteyen Avusturyalı gönüllünün de üzerine aracı sürerek yaraladı.

Şimdi de Akdeniz için müsilaj uyarısı: Kahverengileşiyor

Fotoğraf: DHA

Akdeniz için ‘kahverengileşme’ uyarısında bulunan Prof. Dr. Sevim Polat, müsilajın, Akdeniz alt havzaları ve Ege’de birçok defa görüldüğünü söyledi.

Güvenç Dağüstün’e saldırıda iki gözaltı

Fotoğraf: Twitter

İstanbul’da, opera sanatçısı ve BirGün yazarı Güvenç Dağüstün’e saldırdıkları gerekçesiyle iki kişi gözaltına alındı.

İYİ Parti’li Türkkan: Trollerin efendisi İletişim Başkanlığı’nı kapatın

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan, “Temiz bir internet, temiz bir sosyal medya istiyorsanız; internetin müsilajı olan, Goebbels’i bile mezarda ters döndüren trollerin efendisi İletişim Başkanlığı’nı kapatın” dedi.

Tiyatrocu Parlak: Çok büyük korkutma ve sindirme politikası var

Fotoğraf: Twitter

Tiyatro oyuncusu Bülent Emrah Parlak, 10 yıl önce ‘Çok Güzel Hareketler Bunlar‘ programında oynadıkları birçok skeci şu dönem yapamayacaklarını söyledi ve ekledi: “Çok büyük korkutma ve sindirme politikası var.”

Yetersiz yağış nedeniyle verim kaybı yaşayan çiftçiye destek ödemesi

Bu yıl iklimsel faktörlere bağlı olarak yetersiz yağış nedeniyle verim kaybı yaşayan çiftçilere, verim kaybı oranına bağlı olarak dekar başına 30 ile 100 lira arasında değişen tutarlarda destekleme ödemesi yapılacak.

Sıcaklıklar düşüyor, şiddetli yağışlar yolda

Meteoroloji, hava sıcaklıklarının yarından itibaren hissedilir derecede azalarak ülkenin büyük bir bölümünde mevsim normallerinin iki ila altı derece altına ineceğini duyurdu. Bugünden itibaren ise Karadeniz kıyıları ve iç kesimlerde kuvvetli sağanak var.

İstanbul’da ormana girme ve piknik yasağı 30 Eylül’e kadar uzatıldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte ormanlara girmek ve piknik yapmaya dair yasağın 30 Eylül’e kadar uzatıldığını açıkladı.

Uilenberg: TV’de yorum yapan eski hakemler yeni talimatları bilmiyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), UEFA’nın yeni uygulamalarıyla ilgili spor medyasına seminer verdi. MHK eğitim danışmanı Jaap Uilenberg, TV’lerde yorum yapan eski hakemlerin güncel kuralları bilmediklerini söyledi.

Saçını kazıtan kanser hastası kadın yalnız hissetmesin diye…

Britanya’da yaşayan kanser hastası Caroline Ross, kemoterapi sonrasında saçlarının zayıfladığını ve döküldüğünü görünce kazıtmak için berbere gitti. Ve, berberiyle kuzeninin jestiyle karşılaştı. İkili, ‘o kendisini yalnız hissetmesin’ diye kendi saçlarını da kazıdı.

ABD’de vali, 70 yıl önce idam edilen yedi siyahı affettiğini açıkladı

ABD’nin Virginia eyaleti Valisi Ralph Northam, tamamı beyazlardan oluşan bir jüri tarafından beyaz bir kadına tecavüz ettikleri suçlamasıyla idam cezasına çarptırılan ve 1951’de infazları gerçekleştirilen yedi siyah hakkında yeni bir adım attığını duyurdu.