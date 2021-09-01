Sıcaklıklar düşüyor, şiddetli yağışlar yolda

Meteoroloji, hava sıcaklıklarının yarından itibaren hissedilir derecede azalarak ülkenin büyük bir bölümünde mevsim normallerinin iki ila altı derece altına ineceğini duyurdu. Bugünden itibaren ise Karadeniz kıyıları ve iç kesimlerde kuvvetli sağanak var.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu’nun kıyı kesimlerinde etkili olacak sağanak nedeniyle sel uyarısı yaptı.

MGM’nin internet sitesinden yapılan açıklama şöyle: “Batı Karadeniz’de beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yarın Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu’nun kıyı kesiminde kuvvetli yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalıdır.”

Kuvvetli yağışın yarın gece saat 03:00 ila 18:00 saatlerinde etkili olması bekleniyor.

Serin ve yağışlı hava gelecek günlerde ülkenin kuzey ve iç kesimlerini de etkisini alması bekleniyor.

Meteoroloji’den yapılan diğer değerlendirme şöyle: “Çarşamba günü Ankara’nın kuzey kesimleri ile Çankırı, Karabük, Kastamonu ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların 02.09.2021 Perşembe günü Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli; Rize ile Artvin’in kuzey kesimlerinde şiddetli ve yer yer aşırı; 03.09.2021 Cuma günü ise Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.“