Araştırma: Hava kirliliğinin azalması ortalama yaşam süresini iki yıl uzatabilir

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) önerileri çerçevesinde küresel hava kirliliği seviyesini azaltmanın, ortalama yaşam süresini 2,2 yıl artırabileceği tespit edildi.

ABD’li medya platformu The Hill’in haberine göre Chicago Üniversitesi’ne bağlı Hava Kalitesi Yaşam Endeksi’nin (AQLI) yayınladığı raporda, ortalama bir insanın DSÖ tarafından kabul edilen hava kirliliğinin ‘üç katından fazlasına maruz kaldığı ve bu durumun ortalama yaşam süresini 74’ten 72’ye düşürdüğü’ ortaya konuldu.

DSÖ standartlarını karşılayacak küresel değişikliklerle birlikte, insanların toplu olarak gezegenin nüfusuna 17 milyar yaşam yılı ekleyebileceği de aktarıldı.

DSÖ’nün şehirlerdeki hava kalitesi için hazırladığı rehberi, PM 2,5 seviyelerinin (çapı 2,5 mikrometreden küçük olan ince partikül madde) metreküp başına 10 mikrogramın altında olması gerektiğini belirtiyor. Ancak araştırma, bir kişinin ortalama metreküp başına 32 mikrogram konsantrasyona maruz kaldığına vurgu yaptı.

Fotoğraf: Reuters

Hava kirliliği en yüksek ülkeler Güney Asya’da

En yüksek PM 2,5 konsantrasyonuna maruz kalan beş ülkeden dördünün Güney Asya’da yer aldığı belirtilirken kirliliğin DSÖ rehberini karşılayacak şekilde azaltılması durumunda Hindistan, Bangladeş, Nepal ve Pakistan’da ortalama yaşam süresinin 5,6 yıl uzayacağını ortaya koydu.

Beşinci ülke olan Singapur’da ise böylesi bir değişikliğin olması durumunda ülke sakinlerinin ortalama yaşam süresi 3,8 yıl daha artabilir.

Raporda, Güneydoğu Asya’daki Bangkok, Ho Çi Minh ve Jakarta gibi yoğun nüfuslu şehirlerin DSÖ yönergelerini karşılaması halinde ortalama ömür süresinin iki ila beş yıl artabileceğine işaret edildi.

Öte yandan, Orta ve Batı Afrika’da partikül kirliliğinin yaşam süresi üzerindeki etkilerinin HIV/AIDS ve sıtma gibi tehditlerin etkileriyle eşit olduğunu ortaya koyan çalışmada, Nijerya’nın Nijer Deltası sakinlerinin önlem almamaları halinde yaşam sürelerinin yaklaşık altı yıl azalacağı belirtildi.

Yine çalışmaya göre, 611 milyon Latin Amerika sakininin yarısından fazlası, DSÖ rehberini aşan PM 2.5 seviyelerine maruz kalıyor. Belirli metropollerde çoğunlukla araç emisyonlarından kaynaklanan hava kirliliğinin azaltılması halinde ortalama yaşam süresinde Peru şehri Lima’da 4,7 ve Kolombiya şehirleri Bogota’da 1,8 ile Medellin’de 2,2 gibi önemli artışlar görülebileceği ifade edildi.