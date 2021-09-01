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Yaramazlara biraz batar!

ABD’de vali, 70 yıl önce idam edilen yedi siyahı affettiğini açıkladı

ABD’nin Virginia eyaleti Valisi Ralph Northam, tamamı beyazlardan oluşan bir jüri tarafından beyaz bir kadına tecavüz ettikleri suçlamasıyla idam cezasına çarptırılan ve 1951’de infazları gerçekleştirilen yedi siyah hakkında yeni bir adım attığını duyurdu.

Yazılı açıklamasında söz konusu yedi kişinin elektrikli sandalyede idam edildiğini anımsatan Northam, bu kişilere af çıkardığını belirtti.


Northam, eyalet kayıtlarında 1908-1951 yılları arasında 45 siyahın ‘tecavüz’ suçlamasıyla idam edildiğinin görüldüğünü, 70 yıl sonra alınan bu kararın ülkedeki ırksal eşitsizlik konusunda farkındalık oluşturmasını umduğu kaydetti. Siyahların haklarını savunan gruplar, 2020 Aralık’ta Northam’a gönderdikleri dilekçede söz konusu yedi kişinin dava sürecinin şaibeli olduğunu ve bu kişilerin sadece ten renklerinden dolayı idam edildiğini savunmuştu.

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