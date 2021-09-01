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Yaramazlara biraz batar!

Yargıtay başkanı: Yeni anayasa arayışını destekliyoruz

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, “Yeni bir anayasa hazırlanması, iktidar ve muhalefet partilerinin gündemine yeniden girmiştir. Biz de bu arayışı destekliyoruz” dedi.

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AKP senelerdir ‘yeni anayasa’yı gündemde tutuyor ancak buna dair somut adımlar konusunda sıkıntılar yaşanıyordu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, mayıs ayında anayasa çalışmalarının sonuna geldiklerini duyurmuştu. Erdoğan, yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili uzlaşma zemini olmazsa referanduma gitmeyi planladıklarını belirtmişti.


Yeni Yargıtay binası açılışında konuşan Akarca, özetle şunları söyledi:

*Bilinmelidir ki günlük hayatta suç teşkil eden her söz ve davranış sosyal medya ortamında da suçtur.

*Yeni anayasada hukuk devleti ve yargı bağımsızlığı gibi konularda yüksek standartlar hedeflenmelidir.

*Hukukun kalitesi hukukçunun kalitesine bağlıdır.

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