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Yaramazlara biraz batar!

ABD’li yatırım bankaları Türkiye için büyüme tahminlerini revize etti

ABD’li yatırım bankaları JPMorgan ve Goldman Sachs, iç ve dış talebin güçlü seyretmesi nedeniyle Türkiye için ekonomik büyüme tahminlerini yükseltti.

Fotoğraf: Reuters

JPMorgan, Türkiye için 2021 büyüme tahminini yüzde 6,8’den yüzde 8,4’e revize ederken, 2022 büyüme tahminini yüzde 3,4 seviyesinde tuttu.


Goldman Sachs da Türkiye için 2021 gayrı safi yurtiçi hasıla (GSYH) büyüme beklentisini yüzde 7,5’ten yüzde 9,5’e yükseltti.

Goldman Sachs ekonomistleri GSYH verisinin ardından yayımladıkları değerlendirmede şunları kaydetti: “Türkiye ekonomisi dış dengelerinde bozulma olmadan, dış talepteki toparlanma çok destekleyici olduğu için düşündüğümüzden daha hızlı büyüyebildi.”

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bu sabah açıklanan rakamlara göre Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte önemli bölümü pandeminin yarattığı baz etkisiyle yüzde 21,7 büyüdü. Ekonomistlerin beklentileri bu yıl büyümenin çift haneye yaklaşacağı yönünde.

Türkiye ikinci çeyrekte baz etkisiyle yüzde 21,7 büyüdü

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