Su tüketiminde ‘tehlikeli’ rekor

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre ağustos ayında kente verilen günlük ortalama su miktarı 3 milyon 340 bin metreküple tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

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Rekor su tüketimine bağlı olarak barajlardaki doluluk oranı bir ayda yüzde 66,95’ten yüzde 57,74’e düştü.

Kente su sağlayan baraj ve göletler 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 501.57 milyon metreküp seviyesinde bulunuyor.

Tüm zamanların günlük en yüksek su tüketimi ise 3 milyon 483 bin metreküple 5 Ağustos’ta gerçekleşti.

Rakamlar, geçen yılın ağustos ayına göre 70 bin metreküp daha fazla su kullanıldığını gösteriyor.

‘Su biterse her şey biter’

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) Mütevelli Heyeti Üyesi Ajlan Sunay, su tüketiminin tehlikeli şekilde arttığını dile getirdi.

Sunay şunları söyledi: “Devlet, belediyeler ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla yapılan su israfını önleme konulu uyarılar yetersiz kalmaktadır. Su tasarrufunun milli bir politika olarak ele alınması ve uyarıların daha baskın şekilde devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz. En önemlisi, suyun kaynağı olan ve geçtiği doğal alanlarımızı korumazsak, suyumuzun da olmayacağı algısının herkes tarafından net bir biçimde anlaşılması. Çünkü su biterse, her şey biter.“

Türkiye’nin ‘su zengini‘ zannedildiğini ancak burada büyük bir hata yapıldığını aktaran Sunay, hızla su fakiri olma yolunda ilerlendiğini de ekledi.

Çağdaş yaşamda bir kişinin bir günlük su tüketim standardı 150 litre olarak hesaplanıyor. Ancak Türkiye’de bu rakam 216 litreye yakın.