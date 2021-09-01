Önce caretta caretta yavrularını sonra durdurmaya çalışan gönüllüyü ezdiler

Antalya’da, yasağa rağmen, gece ATV’lerle sahile giren iki kişi, caretta caretta yuvalarını ezdi, kendilerini durdurmak isteyen Avusturyalı gönüllünün de üzerine aracı sürerek yaraladı.

Fotoğraf: DHA

Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi’ndeki Mendirek sahilinde, yasak olmasına rağmen dün saat 23:00 sıralarında dolaşan iki kişi caretta caretta yuvalama sahasına girdi.

Bölgedeki yuvaları koruyan Deniz Kaplumbağaları Akdeniz Fokları Kum Zambakları Koruma ve Yaşatma Derneği (DEKAFOK) Başkanı Seher Akyol, gönüllüler Avusturyalı Stefan Feuchtinger ve kız arkadaşı İspanyol Gloria Giraldo, durumu fark edip durdurmak istediği ikili uyarılara aldırış etmedi. Biri ATV’yi Feuchtinger’in üzerine sürüp diğer şüpheliyle birlikte hızla uzaklaştı.

Bacağından ve kolundan yaralanan Feuchtinger, hastaneye götürülüp tedaviye alınırken durum jandarmaya bildirildi. Jandarma, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

ATV’leri durdurup sahilden çıkmalarını istediklerini anlatan Akyol, “Hiçbir cevap vermeden yanımdaki gönüllünün üzerinden geçti” dedi.

Akyol, sahile giderek yaptıkları kontrolde iki yuvanın zarar gördüğünü, 16 caretta caretta yavrusunun da ezildiğini belirlediklerini aktardı.

Yaklaşık bir hafta önce kız arkadaşıyla tatil için Manavgat’ta yaşayan arkadaşının yanına giden Feuchtinger, arkadaşlarının anlatımı ve sosyal medyada gördüğü DEKAFOK paylaşımlarından etkilenerek gönüllü olduğunu söyledi.

Geldiği günden bu yana DEKAFOK Gözlem Bilgi Merkezi’nde gündüzleri sahil temizliği geceleri de caretta caretta nöbeti tutan Feuchtinger, dün gece yavruları kontrol etmek için yürüyüşe çıktılarını belirterek şöyle devam etti: “Caretta carettalar için sahilde yürüyorduk, bu sırada ATV’leri gördük, çok hızlılardı. Yavru carettalar çıkıyordu. Bu nedenle onları durdurmak için, ‘Durun durun caretta’ diye bağırdık. Durmuşlardı ondan sonra bir anda süratli bir şekilde üzerime doğru geldi.”