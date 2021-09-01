Tiyatrocu Parlak: Çok büyük korkutma ve sindirme politikası var

Tiyatro oyuncusu Bülent Emrah Parlak, 10 yıl önce ‘Çok Güzel Hareketler Bunlar‘ programında oynadıkları birçok skeci şu dönem yapamayacaklarını söyledi ve ekledi: “Çok büyük korkutma ve sindirme politikası var.”

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Halk TV’de Ayşenur Arslan’ın sunduğu Medya Mahallesi programına katılan Parlak şöyle konuştu:

“Biz bu dönemin koşullarına uygun olarak her dönem yaşanan baskıların bir başka biçimini yaşıyoruz ama daha serti. Ustalarımızdan o dönemlerde neler olmuş dinliyoruz. O dönemde olanlar bu dönem ile karşılaştırıldığında hiçbir şey olmamış gibi. Bu dönem çok daha sert, hiçbir şey konuşulamıyor. Mizahla ilgili birkaç skeç programından başka bir şey yapılamıyor, dizi yapılamıyor. Tiyatrolar özgürmüş gibi duruyor ama tiyatrolara da belediyeler düzeyinde sizin ismini önceden gidiyor, baskılar uygulanıyor.

Söylediğiniz herhangi bir sözden dolayı hemen adliyeye davet edilebiliyorsunuz. Çok net bir korkutma ve sindirme politikası var ve onun üzerine de artık siz söyleyeceğiniz söze kendiniz sansür uygulamaya çalışıyorsunuz.“

Bugün televizyonlarda sansürün geçmişe göre çok daha sıkı olduğunun altını çizen Parlak şöyle devam etti: Ben 10 yıl önce skeç programında oyunculuk yapıyordum. Çok Güzel Hareketler Bunlar’da… O dönem yaptığımız birçok skeci şu dönem yapamayız. O dönem söylediğimiz bir çok şeyi şu an söyleyemeyiz. Söyletmezler, keserler atarlar. O dönemde bazı şeyler söylenemiyordu ama çok azdı. Her dönem vardı ama artık çoğaldı. Fakat bununla alakalı ne birlikte mücadele var, ne de bir itiraz var. Günlük, anlık paramı kazanayım, ben kurtulayım ardım yansın mantığıyla hareket ettiğimiz için…”