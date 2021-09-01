Saçını kazıtan kanser hastası kadın yalnız hissetmesin diye…

Britanya’da yaşayan kanser hastası Caroline Ross, kemoterapi sonrasında saçlarının zayıfladığını ve döküldüğünü görünce kazıtmak için berbere gitti. Ve, berberiyle kuzeninin jestiyle karşılaştı. İkili, ‘o kendisini yalnız hissetmesin’ diye kendi saçlarını da kazıdı.

Fotoğraf: Daily Mail

Leicestershire’de yaşayan 58 yaşındaki Caroline Ross’a, 2018 yılında bağırsak kanseri teşhisi konuldu. Tedavi oldu ve iyileşti ancak bu yıl başındaki rutin kontrolde hastalığın bağırsakta nüksettiği ve karaciğere sıçradığı ortaya çıktı. Başarılı bir kemoterapi süreci geçiren Ross, saçlarını kazıtmak için Huntsman Barbers adlı işletmenin kapısını açıldı.

Arnavutluk’tan Britanya’ya yerleşen berber Andi Bica ve kuzeni Kledian Peci kendi dillerinde aralarında konuşarak ona destek verme kararı aldı. Bir çocuk annesi Ross’un saçını kazırken kendilerininkini de kazıyan ikili, ona saçlarının yeniden çıkacağını söyleyerek moral verdi. Bica, “Bir arkadaşımın karısınınkiler de döküldü ve tekrar çıktı. İyi olacaksın” diyerek başından öptü ve para almadı.

Eski bir aşcı ve gece kulübü sahibi olan Ross çok şaşırdı ve, “Bunu kaç kez yaptınız” diye sordu. Bica, hayatında şimdiye kadar hiç saçını kazımadığını söyledi.

Ross, “Kahramanlarım” dediği Bica ve Pecci’nin görüntüsünü Instagram ve TikTok’ta paylaştı. Görüntü 500 bini aşkın kez paylaşıldı.

Yaşadığı yere yakın kuaföre gittiğini ancak kapalı olduğunu anlatan Ross ilk kez bir berbere girdiğini belirterek şunları söyledi: “Hala şaşkınlığımı üzerimden atamadım. İkisi de çok iyi insanlar. Verdikleri destek çok iyi geldi. Hiç beklemediğim bir şeydi. Benim çok kalın telli saçlarım vardır. Geçmişte sürekli farklı renge boyatırdım. Açıkçası üzülüyordum ve böyle bir sürprizle karşılaştım. Kötü haldeki ruh halim pozitife döndü.”

Annesini altı ay önce Covid-19 nedeniyle kaybeden Bica ise şöyle konuştu:“Bizden ayrıldıktan sonra saçını kazıttığını konuşmak yerine bunu konuşsun, kendisini yalnız hissetmesin istedim. İyi gelebileceğini düşündüm. Hayat bazen çok zor olabiliyor ama her durumda bir pozitiflik yakalamak gerek.”

Sosyal medya kullanıcılarından Bica ve kuzenine övgü yağdı.