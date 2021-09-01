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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da ormana girme ve piknik yasağı 30 Eylül’e kadar uzatıldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte ormanlara girmek ve piknik yapmaya dair yasağın 30 Eylül’e kadar uzatıldığını açıkladı.

Fotoğraf: Twitter

Temmuz sonunda ülkenin Batı ve güney illerinde çıkan yangınlar sonrasında, İstanbul dahil birçok kentte mevsim normalleri üzerindeki sıcaklık ve yangın riski nedeniyle ormanlara giriş çıkışlar yasaklanmıştı. İstanbul’daki yasağın  30 Temmuz-31 Ağustos arasındaki süreç için geçerli olacağı açıklanmıştı.


Kararı Twitter hesabından duyuran Yerlikaya şu ifadeleri kullandı: #İstanbul’umuzda orman yangınlarıyla mücadele kapsamında ormanlara girme, orman çevresinde ve içinde mola verme,piknik yapma yasakları 30 Eylül 2021 Perşembe günü saat 24:00’e kadar uzatılmıştır.”

Paylaşıma bir de fotoğraf ekleyen Yerlikaya, ‘kurallara uyan hemşehrilerine’ teşekkür etti.

İstanbul dahil bazı illerde ormanlara giriş yasaklandı

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