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Yaramazlara biraz batar!

MetroPOLL anketi: ‘Cumhur’ yüzde 34; ‘millet’ yüzde 32

MetroPOLL Araştırma’nın verilerine göre AKP ve MHP’den oluşan ‘cumhur ittifakı’ yüzde 34, CHP,İYİ Parti ve Saadet Partisi’nden oluşan ‘millet ittifakı’ ise yüzde 32 oy oranına sahip.

Fotoğraf: Reuters

Araştırma sonuçlarını, şirketin kurucusu Özer Sencar Twitter hesabından paylaştı.


Buna göre katılımcılara “Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz” diye sorulduğu ankette AKP yüzde 25.4, CHP yüzde 18.5, İYİ Parti yüzde 11.5, HDP yüzde 9.8, MHP yüzde 8.9, Saadet Partisi yüzde 1.2, Memleket Partisi yüzde 1, DEVA partisi yüzde 0.7 oy oranına sahip oldu.

Yüzde 7.3’lük kesim kararsız olduğunu belirtirken, yüzde 6.3 ‘protesto oy’, yüzde 7.7 de “Cevabım yok” dedi.

Özer Sancar daha sonra parti oylarının zaman içinde değişimini içeren bir grafik paylaştı.

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