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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan: Anayasa hazırlığını yeni yılın ilk aylarında milletimize sunmakta kararlıyız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan “Yeni anayasa konusunda her ne şekilde olursa olsun önümüzdeki yılın ilk aylarında kendi hazırlığımızı milletimizin takdirine sunmakta kararlıyız” dedi.

Fotoğraf: AA

AKP senelerdir ‘yeni anayasa’yı gündemde tutuyor ancak buna dair somut adımlar konusunda sıkıntılar yaşanıyordu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, mayıs ayında anayasa çalışmalarının sonuna geldiklerini duyurmuştu. Erdoğan, yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili uzlaşma zemini olmazsa referanduma gitmeyi planladıklarını belirtmişti.


Yargıtay yeni hizmet binası ve 2021-2022 adli yıl açılış töreninde konuşan Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:

*15 Temmuz, demokrasi tarihimizde pek çok açıdan olduğu gibi yargı kültürü bakımından da bir dönüm noktası niteliğindedir.

*Önce darbeciler, sonra vesayetçiler, nihayet ‘FETÖ’nün milletimizin adalet duygusuna vurduğu darbelerin izlerini silene dek çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

*Reform stratejimizin temelinde özgür birey, güçlü toplum, daha demokratik bir Türkiye idealimiz bulunmaktadır..

*Hak, hukuk ve insan hakları gibi kavramları bugüne kadar hiçbir gündelik ajandaya ya da ucuz politikaya teslim etmedik, etmeyeceğiz.

*Yargı kararlarına getirilecek ilmi, hukuki, makul, mantıklı, yapıcı eleştiriler, yargıya engel değil tam tersine yargının gelişmesine destek olur.

*Yeni bir yargı paketi için hemen kolları sıvadık. Arkadaşlarımız en kısa zamanda bu yeni paketi Meclisin gündemine getirecekler.

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