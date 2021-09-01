Güvenç Dağüstün’e saldırıda iki gözaltı

İstanbul’da, opera sanatçısı ve BirGün yazarı Güvenç Dağüstün’e saldırdıkları gerekçesiyle iki kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: Twitter

AA’da yer alan habere göre, yakalanan iki şüphelinin emniyetteki işlemleri ve diğer şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmalar devam ediyor.

Dağüstün, Kadıköy ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yıl dönümünde düzenlenen konserde sahneye çıktıktan sonra saldırıya uğramıştı.

Dağüstün olay sonrası yaşadıklarını şöyle anlatmıştı: “Saat 22:50’de konser alanından ayrıldım. Park içerisinde arkadaşımla yürürken karşımdan gelen bir kişi bana yumruk attı ve yere düştüm. Ardından yanındakilere, ‘Vurun vurun’ diye bağırdı. İki kişi ayağımdan sürükledi ve bana yerdeyken vurdular. Güvenlik görevlileri ve vatandaşlar araya girip yardım etti. Öğrendiğim kadarıyla iki kişi de gözcü olarak bekliyormuş.”