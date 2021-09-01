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Yaramazlara biraz batar!

İYİ Parti’li Türkkan: Trollerin efendisi İletişim Başkanlığı’nı kapatın

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan, “Temiz bir internet, temiz bir sosyal medya istiyorsanız; internetin müsilajı olan, Goebbels’i bile mezarda ters döndüren trollerin efendisi İletişim Başkanlığı’nı kapatın” dedi.

Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan platformlar hakkında “Ben şahsen bu sosyal medayaya hiç olumlu bakmıyorum ve Meclis’in açılmasıyla birlikte de sosyal medyaya yönelik bir çalışmanın yapılması gereğine inanıyorum” derken Twitter ve Facebook’un ‘bedel ödeyeceğini’ söylemişti.


İYİ Parti Grup Başkan Vekili Türkkan, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Meclis’e getirilmesi planlanan sosyal medya düzenlemesi hakkında konuştu.

“İktidarın 2022’deki erken seçim öncesi muhalefeti susturmak, gerçeklerin üzerini örtmek istediği artık bal gibi ortada” diyen İYİ Parti’li vekil şunları kaydetti:

“Zaten OHAL’i de bir yıl daha uzatmadılar mı? İktidara şöyle bir sözümüz var; ‘Öyle değil, biz samimiyiz’ diyorsanız eğer, pakete Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nı lağveden bir madde koyun. Deniyor ki, bu düzenlemenin aynısı Almanya’da da var. Örnek aldığınız Almanya, Dünya Demokrasi Endeksinde 14’üncü sırada. Üstelik tam demokrasi sınıfında yer alıyor. Türkiye ise Almanya’dan 90 basamak aşağıda, 104’üncü sırada. Meclis’e getirecekleri bu sosyal medya düzenlemesi beraber 166’ncı sıraya düşeceğimizden hiçbir kuşkunuz olmasın. 167’de son sırada Kuzey Kore var.

Ne demek istediğimi anladınız mı? Almanya’da bugüne kadar ne Twitter’ı kapattılar ne Youtube’u kapattılar ne Vikipedi’yi kapattılar ne Oda TV’yi kapattılar ne de başka bir haber sitesini kapattı Almanya. Oradaki düzenleme bu. Burada ilk işleri kendilerine muhalefet yapan herkesin, bütün siteleri kapatmak olacak yine. Türkiye’de demokratik kurumlar yok oldu. Hukuk devleti kuralları işlemiyor. Almanya’da böyle bir şey mümkün mü? Siz nasıl Almanya ile kendinizi kıyaslıyorsunuz? Getirmek istedikleri bu yeni sosyal medya düzenlemesi otoriterliği de aşacak, totaliter rejime doğru hızlı hızlı koşacak. Bu ucube sistemin son damlasıdır bu yeni düzenleme.”

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