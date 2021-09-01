Ankara sınırları geçici koruma kaydına kapatıldı

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 2 Eylül’den geçerli olmak üzere Ankara mülki sınırlarının geçici koruma kaydına kapatıldığını bildirdi. Buna göre başka illerde kayıtlı olup fiilen Ankara’da ikamet eden geçici koruma statü sahibi Suriyeliler kayıtlı olduğu illere geri gönderilecek.

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Genel müdürlüğün açıklamasında, “2 Eylül 2021 tarihinden geçerli olmak üzere Ankara ili mülki sınırları geçici koruma kaydına kapatılmıştır” ifadesine yer verilerek şunlar kaydedildi:

“Ülkemizin başka illerinde kayıtlı olup fiilen Ankara ilinde ikamet eden geçici koruma statü sahibi Suriyeliler tespit edilerek kayıtlı olduğu illere geri gönderilecek ve kayıtlı oldukları illerde ikamet süreçleri, bildirim yükümlülüğü getirilerek takip edilecektir.

Ankara ilindeki göç, uyuşturucu ve asayiş olaylarına kaynaklık eden metruk binalar ve bu binalarda ikamet eden yabancılar tespit edilerek yıkım ve tahliye işlemleri tamamlanacak ve söz konusu yabancılar kayıtlı oldukları illere gönderilecektir. Herhangi bir koruma statüsü ya da ikamet izni bulunmayan düzensiz göçmenlerin kolluk birimlerince yakalanarak geri gönderme prosedürlerinin yerine getirilmesi amacıyla Geri Gönderme Merkezleri’nde idari gözetim altına alınmalarına kararlılıkla devam edilecektir.

Yabancılara ait vergi levhası olmayan iş yerleriyle ilgili olarak gerekli mevzuat çerçevesinde her türlü yaptırım ivedilikle uygulanacaktır.”

Ankara’nın Altındağ ilçesinde 12 Ağustos’ta, 18 yaşındaki bir gencin bıçaklanarak öldürülmesinin ardından, mahallede toplanan yüzlerce kişi Suriyelilere ait ev ve iş yerlerini taşlamıştı. Olayla ilgili 76 kişi gözaltına alınmıştı.