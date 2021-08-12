Altındağ’daki saldırıda 76 kişiye gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara’nın Altındağ ilçesinde 10 Ağustos’ta bir kişinin öldürülmesinin ardından başlayan şiddet eylemleriyle ilgili sosyal medyada provokatif paylaşımlarda bulunduğu belirtilen ve olaylar sırasında ‘mala zarar verdiği’ tespit edilen 76 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
Ankara’nın Altındağ ilçesinde, 18 yaşındaki bir gencin bıçaklanarak öldürülmesinin ardından, mahallede toplanan yüzlerce kişi Suriyelilere ait ev ve iş yerlerini taşlamıştı.
Şüphelilerden 38’inin ‘yağma’, ‘kasten yaralama’, ‘hırsızlık’, ‘uyuşturucu bulundurma ve ticaretini yapma’dan suç kaydı olduğu belirtilen açıklamada, sosyal medya üzerinden yapılan provokatif haber ve paylaşımlara itibar edilmemesi ve güvenlik güçlerine yardımcı olunması istendi.