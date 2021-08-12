Altındağ’daki saldırıda 76 kişiye gözaltı

İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Türkiye genelinde kira fiyatları açıklanan enflasyonun üzerinde artıyor. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) sahibinden.com verileri üzerinden yaptığı son araştırma da kira fiyatlarındaki orantısız artışı gözler önünde serdi. Kira artışlarına neden olan birçok parametre var. Ama en çok öne çıkanı ise arz-talep dengesizliği. Özellikle kentsel dönüşüm, depremle beraber güvenli alanlara taşınma eğilimi ve ulaşım fiyatlarında yaşanan fahiş artışlar arz-talep dengesini bozan önce çıkan etkenlerden.