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Yaramazlara biraz batar!

Altındağ’daki saldırıda 76 kişiye gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara’nın Altındağ ilçesinde 10 Ağustos’ta bir kişinin öldürülmesinin ardından başlayan şiddet eylemleriyle ilgili sosyal medyada provokatif paylaşımlarda bulunduğu belirtilen ve olaylar sırasında ‘mala zarar verdiği’ tespit edilen 76 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Ankara’nın Altındağ ilçesinde, 18 yaşındaki bir gencin bıçaklanarak öldürülmesinin ardından, mahallede toplanan yüzlerce kişi Suriyelilere ait ev ve iş yerlerini taşlamıştı.


Şüphelilerden 38’inin ‘yağma’, ‘kasten yaralama’, ‘hırsızlık’, ‘uyuşturucu bulundurma ve ticaretini yapma’dan suç kaydı olduğu belirtilen açıklamada, sosyal medya üzerinden yapılan provokatif haber ve paylaşımlara itibar edilmemesi ve güvenlik güçlerine yardımcı olunması istendi.

Ankara’da Suriyelilere ait ev ve iş yerlerine saldırı

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Toplumların yerel ihtiyaçları ve psikolojileri

Son büyük orman yangınlarında, medeni zihniyeti benimsemiş her görüşten belediyelerin güç birliği ve dayanışma sergilemeleri, toplum tarafından tasvip ve takdir edilmiştir, toplumun dayanışma azmini artırmıştır, birlik ve beraberlik idealine katkı sağlamıştır.

Bir İngiliz ajanının itirafları!..

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Konut ve barınma çıkmazı: ‘Kiralarda olağanüstü bir artış var’

İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Türkiye genelinde kira fiyatları açıklanan enflasyonun üzerinde artıyor. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) sahibinden.com verileri üzerinden yaptığı son araştırma da kira fiyatlarındaki orantısız artışı gözler önünde serdi. Kira artışlarına neden olan birçok parametre var. Ama en çok öne çıkanı ise arz-talep dengesizliği. Özellikle kentsel dönüşüm, depremle beraber güvenli alanlara taşınma eğilimi ve ulaşım fiyatlarında yaşanan fahiş artışlar arz-talep dengesini bozan önce çıkan etkenlerden.