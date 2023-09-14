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Yaramazlara biraz batar!

ABD’den beş Türk şirkete Rusya yaptırımı

ABD, Ukrayna-Rusya savaşıyla bağlantılı yaklaşık 150 hedefle ilgili yaptırım kararı aldı. Listede beş Türk şirketi ve bir Türk vatandaşı da bulunuyor.

Fotoğraf: AA

ABD Ukrayna savaşında Rusya’yı desteklemekle suçladığı beş Türk şirketi ve bir Türk vatandaşına karşı yaptırım kararı aldı. 


Euronews Türkçe’de yer alan habere göre yaklaşık 150 hedefin olduğu yaptırım paketinde Rusya’nın en büyük otomobil üreticisi de yer alıyor. 

Listede Margiana İnşaat Dış Ticaret, Demirci Bilişim Ticaret Sanayi, Denkar Gemi İnşaat, CTL Limited ile tersane acentesi ID Ship Agency ve sahibi İlker Doğruyol bulunuyor. 

Türk nakliye ve ticaret şirketleri, Rusya’nın savunma bakanlığına bağlı gemileri onarma ve ‘çift kullanımlı malların’ transferine yardımcı olmakla suçlanıyor.

Ne olmuştu?

Türkiye, Ukrayna’ya 24 Şubat 2022’de savaş açan Rusya’yla, Batı’nın ağır yaptırımlarına karşın ticari ve ekonomik faaliyetlerini sürdürüyor. Bu nedenle daha önce Batı’dan Türkiye’ye uyarılar gelmiş ve hem özel hem de kamu bankaları Rus ödeme sistemi Mir’den çıkmıştı.

Şubatın ilk haftası konuyu görüşmek üzere Türkiye’ye gelen ABD Hazine Bakanlığı Müsteşarı Brian Nelson, Türkiye’nin Rusya’yla ilişkilerinden dolayı yaptırım gelebileceğini, G7 pazarına erişimin kaybedilebileceğini söylemişti.

Türkiye’den onlarca ihracatçı, geçen yıl mart ve ekim arasında Rusya’ya 300 milyon doları sanayi ve 80 milyon doları elektronik olmak üzere yaklaşık 800 milyon dolar değerinde mal göndermişti.

Daha sonraysa Türkiye, yaptırım uygulanan malların Rusya’ya geçişini duyuru yayınlamadan durdurmuştu.

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