Britanya’dan Türkiye merkezli iki şirkete ‘Rusya’ yaptırımı

Britanya Dışişleri Bakanlığı, Rusya’ya mikroelektronik ürünler ihraç eden Türkiye merkezli iki şirketi ihraç listesine aldı.

Fotoğraf: AA

Britanya Dışişleri Bakanlığı Rusya’nın askeri teçhizata erişimini engellemek için 25 şirket ve bireye yeni yaptırım uygulayacağını duyurdu. BBC Türkçe’nin haberine göre bunların arasında, Rus ordusu tarafından kullanılan mikroelektronik ürünler ihraç eden Türkiye merkezli iki şirket bulunuyor.

Dışişleri Bakanı James Cleverly yaptırıma tabi olan 22 şirket ve bireyin Rusya dışında olup, Moskova’nın Ukrayna’yı işgalini desteklediğini belirtti. Bakan, üçününse Rusya merkezli olduğunu ve askeri teçhizat için hayati önem taşıyan elektronik ürün ithal ettiğini söyledi.

Britanya, Avrupa Birliği (AB) ve ABD, Ukrayna’yı işgalinden bu yana Rusya’ya çeşitli yaptırımlar uyguluyor. Yaptırımlar, Rusya’nın askeri teçhizata erişimini kısıtlamayı ve Rusya’nın savunmasını zayıflatmayı hedefliyor.

Ancak teçhizat, Batı ülkelerinden önemli askeri ürünler Çin, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri dahil çeşitli ülkeler aracılığıyla Rusya’ya ulaşmaya devam ediyor.

Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre yaptırım uygulanan şirketler arasında Türkiye merkezli Turkik Union ile Azu International da bulunuyor.