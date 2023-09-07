Thodex vurguncusuna 11 bin 196 yıl hapis cezası

Kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’e 11 bin 196 yıl hapis cezası verildi.

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Arnavutluk Adalet Bakanlığınca iadesinin ardından getirildiği Türkiye’de tutuklanan Özer’in de aralarında bulunduğu yedisi tutuklu 21 sanığın dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle yargılandığı davada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

AA’nın haberine göre savcının 22 sayfalık mütalaasında, 14 Eylül 2017’de kurulan Thodex’in sermayesinin 400 bin lira olduğu ve şirketin en baştan itibaren kripto varlıklara yatırım yapmak isteyen müşterileri aldatmak, dolandırmak kastıyla kurulduğunun anlaşıldığı belirtildi.

Mütalaada, platforma üye olan müşterilerin açılan hesaplara para yatırdıktan sonra verdikleri talimatlara istinaden aldıkları veya sattıkları kripto varlıklarla ilgili hesaplarında görünen değerlerin aslında gerçek karşılıklarının bulunmadığı kaydedildi.

Şirketin ilk başlarda güven sağlamak amacıyla müşterilerin alım, satım talimatlarını düzgün şekilde yerine getirdiği, sonrasında dolandırıcılık amaçlarına uygun olarak ünlü isimlerle reklam anlaşmaları yapıldığı, hediye veya bonus kripto para dağıtıldığı, çok pahalı ikramiyelerden oluşan çekilişler düzenlendiği anlatıldı.

Mütalaada, şirketin bu şekilde asıl amacının daha çok müşteri ve para çekerek, daha fazla kişiyi dolandırma kastına dönük olduğuna işaret edildi.

258 milyonluk vurgun

Mütalaada, 2 bin 27 mağdurun toplam zararının 257 milyon 862 bin 432 lira olduğu bilgisi verildi.

Yapılan tespitler ve toplanan deliller ışığında, Thodex’in aslında bir suç örgütü olduğunun açıkça anlaşıldığı vurgulanan mütalaada, suç örgütü elebaşı sanık Özer’in eylemlerini istikrarlı bir şekilde sürdürdüğü kaydedildi.

Karar açıklandı

Yaklaşık 11 saat süren duruşmanın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti tarafından, tutuklu sanıklar Faruk Fatih Özer, Güven Özer ve Serap Özer’in, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olmak’ ve ‘mal varlığı değerlerini aklama’ suçlarından toplamda 11 bin 190 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırıldı.

Kararın devamında bir mağdur yönünden, sanıklar Faruk Fatih Özer, Güven Özer ve Serap Özer hakkında ‘bilişim sistemleri kullanmak suretiyle dolandırıcılık’ suçundan ayrı ayrı 6 yıl 4 ay 15 gün hapis ve 135 milyon lira adli para cezası verilmesine karar verildi. 16 sanık hakkında ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan delil yetersizliği gerekçesiyle beraatine hükmedildi. Mahkeme heyeti, hükümle birlikte dört sanığın tahliyesine karar verdi. Diğer sanıklar hakkında değişen oranlarda hapis cezaları verildi.

‘Yolun sonu görünüyor’

Fatih Özer, duruşmadaki savunmasında Musa Eroğlu’nun seslendirdiği “Yolun sonu görünüyor” türküsünden alıntı yaptı. Özer’in savunması şöyle:

“Avukatlarımın savunmalarına katılıyorum. Burası zorbalıkla yönetilen bir ülke değildir. Bizim ve ailemizin yaşadığı adaletsizliğin son bulması gerekiyor. Thodex yalnızca bir şirket ve iflas ettti. Thodex suç örgütünden bahsedilmez. Dünya üzerindeki tüm kurumları yönetebilecek kadar zekiyim. Bu 22 yaşında kurduğum şirketten belli. Suç örgütü kuracak olsam bu kadar amatörce hareket etmezdim. Söz konusu olan dosyada şüpheli olanların iki seneden fazladır mağdur olduğu ortada. İllegal faaliyetlerin içinde bulunacağımı kabul etmeyeceğim. Ben Arnavutluk’ta cezaevindeyken dahi müştekilere ödeme yaptım. Örgüt kurmuş bir liderin asla yapmayacağı bir hareket. Rica ederim biraz bu acıdan yaklaşın. Dosyanın bu aşamaya gelmesinin nedeni Türkiye’den ve başka ülkeden bakanlarla fotoğraflarım. Benim medyada ismi geçen hiç bir bakanla ilişkim olmamıştır. Sayın bakanlara ve milletvekillerine iftiralar atıldı. Kaostan beslenen varlıklar benim şirketimin batmasından faydalandılar. Ben artık gerçeklerin sayın mahkeme heyeti tarafından görülmesini beklemekteyim. Savunmamı Musa Eroğlu’ndan ‘Yolun onu görünüyor’ türküsünden bir dörtlük ile bitirmek istiyorum. Geçtim dünya üzerinden, ömür bir nefes derinden. Bak feleğin çemberinden yolun sonu görünüyor. Ezrailin gelir kendi, ne ağa der ne efendi. Sayılı günler tükendi yolun sonu görünüyor.”

Ne olmuştu?

Thodex şirketinin kapanması nedeniyle, borsada parası bulunan yatırımcılar paralarını çekememişti. İstanbul’daki Anadolu başsavcılığı 22 Nisan 2021’de soruşturma açmıştı. Yurt dışına kaçan Thodex’in CEO’su Faruk Fatih Özer’se bir süre kırmızı bültenle arandıktan sonra 30 Ağustos 2022’de Arnavutluk’ta yakalanmıştı.

Son olarak Özer’in Türkiye’ye iadesine izin verilmesi talebi kabul edilmişti. Özer bu kararı temyize götürmüştü.

Özer’in Türkiye’ye iade edilmesine ilişkin karar temyiz mahkemesinde 30 Aralık’ta onaylamış, konu yüksek mahkemeye taşınmıştı.

Yüksek mahkeme, on gün önce Özer’in, Türkiye’ye iade edilmesine ilişkin karara itirazını reddetmişti.

Özer, daha sonra Türkiye’ye iade edilmişti.