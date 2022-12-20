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Thodex vurguncusu Özer duruşmaya katılmadı, iade davası ertelendi

Arnavutluk’tan Türkiye’ye iade edilmesi kararı verilen, kapatılan kripto para borsası Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer’in, bu karara itirazına ilişkin temyiz mahkemesinde görülen duruşması 27 Aralık’a ertelendi.

Faruk Fatih Özer. Fotoğraf: AA

AA’nın aktardığına göre duruşmaya Özer ve avukatı katılmadı. Savunma tarafının avukatının duruşmaya bir sebep veya engel belirtmeden katılmaması nedeniyle duruşma 27 Aralık’a ertelendi. Mahkeme ayrıca avukatın değiştirilmesine karar verdi.


Elbasan asliye mahkemesi, 17 Kasım’daki duruşmada, Elbasan savcılığının ‘Özer’in Türkiye’ye iade edilmesine izin verilmesi’ yönündeki talebinin kabul edildiğini bildirmişti.

Özer ise 7 Aralık’ta bu kararı temyize götürmüştü.

30 Ağustos’ta Arnavutluk’ta yakalanmıştı

Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos’ta Arnavutluk’ta yakalanmıştı.

Elbasan Asliye Mahkemesi’nin, 2 Eylül’de Özer’in tutukluluğunun devamına yönelik verdiği karar da 14 Eylül’de Özer’in avukatlarınca temyize götürülmüştü.

Temyiz Mahkemesi de 20 Eylül’de Özer’in tutukluluğuna yönelik kararı onamıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk’taki mahkeme sürecinin ardından Özer’in Türkiye’ye iade edileceğini açıklamıştı.​​​​​​​

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