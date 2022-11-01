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Yaramazlara biraz batar!

Thodex’in kurucusu Özer’in Türkiye’ye iade davası 10 Kasım’a ertelendi

Arnavutluk’ta 30 Ağustos’ta gözaltına alınan kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye’ye iade süreciyle ilgili duruşması 10 Kasım’a ertelendi.

Fotoğraf: AA

Thodex şirketinin kapanması nedeniyle, borsada parası bulunan yatırımcılar paralarını çekememişti. İstanbul’daki Anadolu başsavcılığı 22 Nisan 2021’de soruşturma açılmıştı. Yurt dışına kaçan Thodex’in CEO’su Faruk Fatih Özer’se bir süre kırmızı bültenle arandıktan sonra bu hafta Arnavutluk’ta yakalanmış ve iadesi için işlem başlatılmıştı.


Özer’in Türkiye’ye iadesiyle ilgili Elbasan Asliye Mahkemesi’nde görülen duruşmayı hakim Elis Dine yönetti.

Savunma tarafının dosyaları incelemek için tekrar süre talep etmesinin ardından mahkeme, duruşmayı 10 Kasım’a erteledi.

Savunma tarafının avukatının 21 Ekim’deki duruşmanın ertelenmesini talep etmesi üzerine duruşma, bugüne ertelenmişti.

Elbasan Asliye Mahkemesi, 2 Eylül’de Özer hakkında tutukluluğun devamına karar vermişti. Bu karar, 14 Eylül’de Özer’in avukatlarınca temyize götürülmüştü. Dıraç Temyiz Mahkemesi ise 20 Eylül’de Özer’in tutukluluk kararını onaylamıştı.

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