Thodex vurguncusu Özer’in avukatı: Zarar karşılandı, dava artık siyasi

Kapatılan kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye’ye iade edilip edilmeyeceğine karar verilecek dava Arnavutluk’ta görülecek.

Dava öncesinde Özer’in iade edilmemesi gerektiğini savunan avukatı Sevgi Erarslan, zararın karşılandığını, davanın artık ‘siyasi‘ olduğunu iddia etti.

Thodex şirketinin kapanması nedeniyle, borsada parası bulunan yatırımcılar paralarını çekememişti. İstanbul’daki Anadolu başsavcılığı 22 Nisan 2021’de soruşturma açılmıştı. Yurt dışına kaçan Thodex’in CEO’su Özer’se bir süre kırmızı bültenle arandıktan sonra Arnavutluk’ta yakalanmış ve iadesi için işlem başlatılmıştı.

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Thodex vurguncusu Özer’in, Türkiye’ye iadesiyle ilgili son kararın bu cuma Arnavutluk’ta düzenlenecek duruşmada verilmesi bekleniyor.

BBC’nin Arnavutluk medyasına dayandırdığı habere göre avukat Erarslan Türkiye’de görülen davanın ‘siyasi olduğunu’ iddia ederek Özer’in iade edilmemesini istiyor.

Davayı takip eden, Arnavutluk merkezli Ora News haber kanalından gazeteci Isa Myzyraj, Özer’in avukatının sözlerini şöyle aktardı: “Yol açılan zararın Türkiye medyasında iddia edilenden az olduğunu, parasını kaybettiğini söyleyen çoğu kişinin zararının karşılandığını ve davanın artık siyasi olduğunu öne sürüyor.”

Myzyraj, Özer’in Arnavut basınında ‘Türk Üçkağıtçı’ olarak isminin geçtiğini belirtti.

Özer’in Arnavut mafyasıyla ilişkisi olduğu ve bu sayede ülkeye girip saklanabildiği iddia edilmişti. Özer ancak ağustos sonunda yakalanabildi.

Herhangi bir örgüt suçlaması yok

Özer hakkında Arnavutluk’ta yazılan iddianameyi okuyan gazeteci Myzyraj, herhangi bir suç örgütüne yönelik suçlama olmadığını dile getirdi.

356 milyon liralık zarar

Thodex kripto para borsası üzerinden dolandırıcılık iddiası üzerine yürütülen soruşturmada, altısı tutuklu 21 şüpheli hakkında 40 bin yıl 562’er yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame nisanda kabul edilmişti.

Anadolu 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın son duruşması eylülde görülmüş, sonraki duruşma için 16 Aralık tarihi verilmişti.

268 sayfadan oluşan iddianamede 2 bin 27 kişi şikayetçi olarak yer alıyor.

İddianamede toplam 356 milyon liralık zarar oluştuğuna yer verildi.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker de sık sık hedef aldığı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya bir de kripto para borsası Thodex üzerinden yüklenmişti.

Twitter’dan “Thodex soyguncusu Fatih Özer’e bir günde Interpol kararı çıkardık ancak Arnavut polisi elinden kaçırmış hikayesini millete yutturdun” diye yazan organize suç örgütü lideri şunları kaydetmişti: “Ama ben doğrusunu herkese anlatacağım. Sen bilmiyor musun Arnavutlukta kuş uçsa benim haberim olur? Mahalle arasındaki kavgalarda bile 10 kişi tutuklanıyor. Adam 2 milyar dolarla kaçmış, göstermelik birkaç tutuklama yaptınız. Senin oğlunun, benim televizyonlara çıkardığım yeğenin vasıtasıyla, şahısla irtibat kurup paranın kaç lirasını aldınız, onu da anlatacağım.”