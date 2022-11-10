Thodex’in kurucusu Özer’in Türkiye’ye iade davası 14 Kasım’a ertelendi

Arnavutluk’ta 30 Ağustos’ta gözaltına alınan kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye’ye iade süreci ile ilgili duruşması 14 Kasım’a ertelendi.

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Thodex şirketinin kapanması nedeniyle, borsada parası bulunan yatırımcılar paralarını çekememişti. İstanbul’daki Anadolu başsavcılığı 22 Nisan 2021’de soruşturma açılmıştı. Yurt dışına kaçan Thodex’in CEO’su Faruk Fatih Özer’se bir süre kırmızı bültenle arandıktan sonra 30 Ağustos’ta Arnavutluk’ta yakalanmış ve iadesi için işlem başlatılmıştı.

Özer’in Türkiye’ye iadesiyle ilgili Elbasan Asliye Mahkemesi’nde görülen duruşmayı, hakim Elis Dine yönetti.

Duruşma sonrası gazetecilere konuşan Dine, Özer’in avukatının iki talepte bulunduğunu, bunlardan ilkinin bazı yazılı kararların tercümesi, diğerinin de Özer’in başka bir davada yargılanıp yargılanmadığı konusuyla ilgili Türkiye’deki savcılıktan daha fazla bilgi alınması olduğunu söyledi.

Taleplerden ilkinin duruşma esnasında edindiği bilgisini veren Dine, ikinci talebinse reddedildiğini, çünkü Türkiye makamlarının güvenlik tedbirinin belirlenmesine ilişkin kararı ve iade dosyasının tamamını getirdiğini aktardı.

Dine, şu ifadeleri kullandı: “Duruşma bugün gerçekleşti, ancak tekrar ertelendi ve bir sonraki duruşma 14’ünde yapılacak. Duruşma, aranan ve gözaltında bulunan Faruk Fatih Özer’in avukatının, şahsımın hakim olarak uzaklaştırılması ve nihai sonuçların hazırlanması için zaman talep etmesi nedeniyle ertelendi. Uzaklaştırma, iki talebin mahkeme tarafından kanuna dayalı olmadıkları değerlendirilerek kabul edilmemesinden dolayı talep edildi.”

1 Kasım’da görülen son duruşma, savunma tarafının dosyaları incelemek için tekrar süre talep etmesi nedeniyle bugüne ertelenmişti.

Bir önceki duruşmalar 6 ve 21 Ekim’de görülmüştü.

Elbasan Asliye Mahkemesi, 2 Eylül’de Özer hakkında tutukluluğun devamına karar vermişti. Bu karar, 14 Eylül’de Özer’in avukatlarınca temyize götürülmüştü. Dıraç Temyiz Mahkemesi ise 20 Eylül’de Özer’in tutukluluk kararını onaylamıştı.