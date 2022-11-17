Thodex kurucusu Özer’in Türkiye’ye iadesine karar verildi

Arnavutluk Mahkemesi, kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye’ye iadesine karar verdi.

Fotoğraf: Faruk Özer Türkiye’ye iade edilecek (AA)

Thodex şirketinin kapanması nedeniyle, borsada parası bulunan yatırımcılar paralarını çekememişti. İstanbul’daki Anadolu başsavcılığı tarafından 22 Nisan 2021’de soruşturma açılmıştı. Yurt dışına kaçan Thodex’in CEO’su Faruk Fatih Özer’se bir süre kırmızı bültenle arandıktan sonra 30 Ağustos’ta Arnavutluk’ta yakalanmış ve iadesi için işlem başlatılmıştı.

Elbasan Asliye Mahkemesi Hakimi Elis Dine, Özer’in yer almadığı duruşmada, Elbasan Savcılığı’nın ‘Özer’in Türkiye’ye iade edilmesine izin verilmesi’ talebinin kabul edildiğini açıkladı.

Dine, “Bu davanın sonucunda mahkeme, Türk vatandaşı Faruk Fatih Özer’in Arnavutluk Cumhuriyeti’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne iade edilmesi talebini kabul ediyor ve iadesine izin veriyor” dedi.

Ayrıca Dine, bu kararın yarından itibaren 15 gün içerisinde Dıraç Temyiz Mahkemesine temyize götürülebileceğini söyledi.

Davayla ilgili bir önceki duruşmalar 6, 21 Ekim, 1, 10 ve 14 Kasım’da görülmüştü.

Elbasan Asliye Mahkemesi, 2 Eylül’de Özer hakkında tutukluluğun devamına karar vermişti. Bu karar, 14 Eylül’de Özer’in avukatlarınca temyize götürülmüştü. Dıraç Temyiz Mahkemesi ise 20 Eylül’de Özer’in tutukluluk kararını onaylamıştı.