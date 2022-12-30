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Yaramazlara biraz batar!

Thodex vurguncusu Fatih Özer’in Türkiye’ye iadesi onaylandı

Arnavutluk’taki Dıraç Temyiz Mahkemesi, Thodex adlı kripto para borsasının kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye’ye iade edilmesine ilişkin kararı onayladı.

Faruk Fatih Özer. (Fotoğraf: AA)

Temyiz mahkemesi, duruşmada Elbasan Asliye Mahkemesi’nin aldığı iade kararına onay verdi. Duruşmaya, Özer ve avukatı katılmadı.


Duruşmaya, mahkemenin söz konusu davaya atadığı avukat katıldı.

Mahkeme, kararla ilgili itirazın Arnavutluk Yüksek Mahkemesi’ne yapılabileceğini bildirdi.

Thodex kurucusu Özer temyize götürmüştü

Elbasan Asliye Mahkemesi, 17 Kasım’daki duruşmada, Elbasan savcılığının ‘Özer’in Türkiye’ye iade edilmesine izin verilmesi’ yönündeki talebinin kabul edildiğini bildirmişti.

Özer, 7 Aralık’ta bu kararı temyize götürmüştü.

Bu karara ilişkin Dıraç Temyiz Mahkemesi’ndeki duruşmalar, 16, 20 ve 27 Aralık’ta görülmüştü.

30 Ağustos’ta Arnavutluk’ta yakalanmıştı

Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos’ta Arnavutluk’ta yakalanmıştı.

Elbasan Asliye Mahkemesi’nin, 2 Eylül’de Özer’in tutukluluğunun devamına yönelik verdiği karar da 14 Eylül’de Özer’in avukatlarınca temyize götürülmüştü.

Dıraç Temyiz Mahkemesi de 20 Eylül’de Özer’in tutukluluğuna yönelik kararı onamıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk’taki mahkeme sürecinin ardından Özer’in Türkiye’ye iade edileceğini açıklamıştı.

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