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Thodex vurguncusu Fatih Özer adliyeye sevk edildi

Arnavutluk tarafından Türkiye’ye iade edilen kripto para borsası Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer, adliyeye sevk edildi.

Fotoğraf: AA

AA’nın aktardığına göre Özer’in emniyetteki işlemleri tamamlandı.


Özer, adliyeye sevk edilmek üzere emniyetten polis ekipleri eşliğinde çıkarıldı.

Emniyetteki işlemleri sırasında dolandırıcı olmadığını savunan ve susma hakkını kullanan Özer’in mahkemede ifade vereceğini bildirdiği öğrenildi.

Özer’in kendisinde para olmadığını ve elindeki paraları da sahiplerine dağıttığını söylediği belirtildi.

Faruk Fatih Özer’le birlikte getirilen dizüstü bilgisayar, 9 telefon, sim kart, flash bellek ile not defteri üzerindeki inceleme sürüyor.

Ne olmuştu?

Thodex şirketinin kapanması nedeniyle, borsada parası bulunan yatırımcılar paralarını çekememişti. İstanbul’daki Anadolu başsavcılığı 22 Nisan 2021’de soruşturma açmıştı. Yurt dışına kaçan Thodex’in CEO’su Faruk Fatih Özer’se bir süre kırmızı bültenle arandıktan sonra 30 Ağustos 2022’de Arnavutluk’ta yakalanmıştı.

Son olarak Özer’in Türkiye’ye iadesine izin verilmesi talebi kabul edilmişti. Özer bu kararı temyize götürmüştü.

Özer’in Türkiye’ye iade edilmesine ilişkin karar temyiz mahkemesinde 30 Aralık’ta onaylamış, konu yüksek mahkemeye taşınmıştı.

Yüksek mahkeme, on gün önce Özer’in, Türkiye’ye iade edilmesine ilişkin karara itirazını reddetmişti.

Özer, üç gün önce de Türkiye’ye iade edilmişti.

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