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Yaramazlara biraz batar!

Thodex vurguncusu yarın Türkiye’ye getirilecek

Arnavutluk tarafından iadesine karar verilen kripto para borsası Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer, yarın Türkiye’ye getirilecek.

Faruk Özer Türkiye’ye iade edilecek (AA)

Thodex şirketinin kapanması nedeniyle, borsada parası bulunan yatırımcılar paralarını çekememişti. İstanbul’daki Anadolu başsavcılığı 22 Nisan 2021’de soruşturma açmıştı. Yurt dışına kaçan Thodex’in CEO’su Faruk Fatih Özer’se bir süre kırmızı bültenle arandıktan sonra 30 Ağustos 2022’de Arnavutluk’ta yakalanmıştı.


Son olarak Özer’in Türkiye’ye iadesine izin verilmesi talebi kabul edilmişti. Özer bu kararı temyize götürmüştü.

Özer’in Türkiye’ye iade edilmesine ilişkin karar temyiz mahkemesinde 30 Aralık’ta onaylamış, konu yüksek mahkemeye taşınmıştı.

Yüksek mahkeme, altı gün önce Özer’in, Türkiye’ye iade edilmesine ilişkin karara itirazını reddetmişti.

Güncellenecek…

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