Thodex vurguncusu Özer’in Türkiye’ye iadesinin önü açıldı

Arnavutluk Yüksek Mahkemesi, kripto para borsası Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer’in, Türkiye’ye iade edilmesine ilişkin karara itirazını reddetti.

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Thodex şirketinin kapanması nedeniyle, borsada parası bulunan yatırımcılar paralarını çekememişti. İstanbul’daki Anadolu başsavcılığı 22 Nisan 2021’de soruşturma açmıştı. Yurt dışına kaçan Thodex’in CEO’su Faruk Fatih Özer’se bir süre kırmızı bültenle arandıktan sonra 30 Ağustos 2022’de Arnavutluk’ta yakalanmıştı.

Arnavutluk Yüksek Mahkemesi’nin açıklamasına göre Özer’in, Dıraç Temyiz Mahkemesi’nin kendisi hakkında verdiği Türkiye’ye iade edilmesi kararına itirazını kabul etmedi.

Yüksek mahkemedeki sürecin ardından iade kararını adalet bakanı veriyor.

Özer’e ilişkin Arnavutluk’taki yargı süreci 2 Eylül 2022’de başlamıştı.

Son olarak Özer’in Türkiye’ye iadesine izin verilmesi talebi kabul edilmişti. Özer bu kararı temyize götürmüştü.

Özer’in Türkiye’ye iade edilmesine ilişkin karar temyiz mahjkemesinde 30 Aralık’ta onaylamış, konu yüksek mahkemeye taşınmıştı.