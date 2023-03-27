Siyasi yasak davası: İmamoğlu ‘pis kokular’ alıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, hakkında siyasi yasak ve iki yıl yedi ay hapis cezası veren hakimin kardeşinin ‘FETÖ’yle ilişkili olduğuna dair iddia hakkında konuştu.

Ekrem İmamoğlu. (İBB)

İmamoğlu’nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada mahkeme, İmamoğlu’na ‘kurul halinde çalışan kamu görevlilerine hakaret’ suçlamasıyla iki yıl yedi ay 15 gün hapis cezası vermişti. İstinaf mahkemesinde itiraz edilen kararda Yargıtay yolu da açık. Ceza onanırsa İmamoğlu siyasi yasaklı hale gelecek.

İmamoğlu’nun ceza aldığı davaya bakan hakim ve savcının AKP’li yöneticilerle fotoğrafları ortaya çıkmıştı.

KHK ve ‘FETÖ’ iddiası

İmamoğlu, Beykoz, Fatih ve Beyoğlu’ndaki incelemelerinin ardından, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

“Sizin davanıza bakan hakimin kardeşinin KHK’yla ihraç edildiği ve FETÖ’yle ilişkili olduğu ortaya çıktı. Ne düşünüyorsunuz” sorusu üzerine İmamoğlu, şunları kaydetti:

*Vallahi tabii İBB’de, ‘terör örgütüyle iltisaklı’ diye nasıl kıyamet koparıldığını biliyoruz. Kıyameti koparanların içinde, bakanından başka kurumlara kadar varan makam sahibi insanlar var.

*Tabii şunu söylemem lazım: Hakimler Savcılar Kurulu, çok önemli bir sınav veriyor. Herkesin malumu, davanın ilk hakimine nasıl telkinde bulunulduğu, nasıl zorlandığı, hatta tehdide varacak şekilde birtakım iddiaların konuşulduğu bir süreç yaşandığı ortada. Ve hatta bu konu aslında neredeyse kanıtlanmış gibi diyebilirim.

‘Pis kokular geliyor’

*Ama HSK, bu konuda tek bir adım bile atmadı. Şimdi cezayı veren hakimin kardeşinin FETÖ iltisaklı olmasıyla ilgili süreç konuşulur durumda.

*Çok net, hani bu acı bir durum. İşin içinden çok pis kokular geliyor. Acaba nasıl böyle bir hakim atanmış? Bir kurgu mu yapılmış? Bir sürü şey insan düşünmeden edemiyor. Zaten uydurma bir mahkeme, uydurma bir dava…

*Düşünsenize, işte hala istinaf mahkemesinde bekletiliyor. En başta söylediğim gibi, Hakimler Savcılar Kurulu, önemli bir sınava tabidir. Şu ana kadar sınavların hepsinde kaldı. Bakalım bu aşamada ne yapacak?

*Biz zaten mahkemeyle ilgili, mahkemenin hakimiyle ilgili birçok beyanda bulunmuştuk. Avukatlarımız, süreci takip ediyor. Ama ben, HSK’nın sınavının bir üstüne çıkıyorum.

*Ben bu süreci, buradan Türkiye Cumhuriyeti devletimizin adalet bakanına da havale ediyorum. Bakalım o bu konuya ne diyecek ya da nasıl bir takipte ya da denetimde bulunacak.