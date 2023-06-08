Hakan Fidan, Blinken’la İsveç ve F-16’ları konuştu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’la İsveç’in NATO üyeliği ve F-16 konularını konuştu.

Hakan Fidan, Blinken’la F-16’ları görüştü. (Reuters-Arşiv)

Fidan ve Blinken’la telefonda görüştü.

Blinken, Fidan’ı tebrik ederken görüşmede İsveç’in NATO üyeliği, Türkiye-Ermenistan ve Azerbaycan-Ermenistan normalleşme süreçleri, F-16 satın alımı-modernizasyonu ve Ukrayna tahıl anlaşması konuları ele alındı.

Fidan ve Blinken, iki ülke arasındaki ortak gündem konularını ele almak üzere en kısa sürede tekrar görüşme iradelerini vurguladı.

F-35 olmadıysa F-16 alalım

Türkiye 100’den fazla F-35 savaş uçağı sipariş etmiş, ancak Rus yapımı S-400 füzelerini satın almasının ardından programdaki pozisyonu askıya alınmıştı.

Bunun üzerine Türkiye, F-35’ler için harcanan bütçenin üstüne biraz daha koyup mevcut savaş uçakları için modernizasyon kiti ve yeni F-16’lar satın almayı talep etmişti.

ABD’den başka ülkelere silah satılabilmesi için kongrenin de bu satışa yeşil ışık yakması gerekiyor ancak çoğu kongre üyesi Türkiye’ye silah satışına karşı çıkıyor. ABD’li yetkililer F-16’lar için Türkiye’nin İsveç’in NATO üyeliğini onaylamasını bekliyor. Türkiye İsveç’in NATO üyeliğine karşı çıkıyor.

Seçimden sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kendisini tebrik için arayan ABD Başkanı Joe Biden’a F-16 konusunu açmıştı. Biden’sa ”İsveç’i halledelim” diye yanıt verdiğini aktarmıştı.