Erdoğan, Biden’ın tebrik telefonunda F-16 konusunu açmış

ABD Başkanı Joe Biden, seçimi kazanan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı arayarak tebrik etti. Görüşmede F-16 konusu da gündeme geldi.

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Anadolu Ajansı’nın verilerine göre cumhur ittifakının adayı Erdoğan oyların yüzde 52,16’sını aldı. Millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu’ysa yüzde 47,84’te kaldı.

Erdoğan’ın zaferi sonrası, seçim öncesi ‘dış güç’ diye hedef alınan ülkeler ve kurumlardan da tebrik mesajları gelmeye devam ediyor.

Bunlardan birisi de ABD Başkanı Biden. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim öncesinde “Tayyip Erdoğan Allah nasip edecek o balkon konuşmasına çıkacak değil mi? O balkon konuşmasında Amerikan Başkanı Biden’ın yüzü mosmor olacak” demişti.

Seçimler sonrası Biden, Twitter’daki paylaşımıyla Erdoğan’ı kutlamıştı: ”NATO müttefikleri olarak ikili meseleler ve ortak küresel zorluklar üzerinde birlikte çalışmaya devam etmeyi dört gözle bekliyorum.”

İki lider dün telefonda da konuştu.

Delaware eyaletine gitmeden önce Beyaz Saray’da gazetecilere konuşan Biden, görüşmeyle ilgili “Erdoğan’ı tebrik ettim. Hâlâ F-16’lar konusunda bir anlaşmaya varmak istiyor. Ben de İsveç’in durumunu çözmek istiyorum. ‘Haydi onu halledelim’ dedim. Yine birbirimizle temas halinde olacağız. Ama temelde bir tebrik telefonuydu” dedi.

Türkiye, 40 adet F-16 ile birlikte 80’e yakın modernizasyon kiti almak için ABD’ye başvurmuştu. Ancak Ankara’nın talepleri, Finlandiya ve İsveç’in NATO üyelik başvurularına karşı çıkması nedeniyle sekteye uğramıştı.

Washington, Ankara’nın F-16 talebinden önce İsveç ve Finlandiya sorununun çözülmesini istiyor.