ABD’li senatörlerden Türkiye’ye F-16 satışında NATO şartı

ABD’li 29 senatör, Türkiye’nin İsveç ile Finlandiya’nın NATO üyeliklerini onaylayana kadar 20 milyar dolar büyüklüğündeki F-16 satışını destekleyemeyeceğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından geçen yıl NATO’ya üye olmak üzere başvuran ancak Türkiye’nin itirazları ile karşılaşan İsveç ile Finlandiya o zamandan bu yana Türkiye’nin desteğini kazanmaya çalışıyor.

ABD’de iki partinin de üyelerinden oluşan 29 senatör ABD Başkanı Joe Biden’a gönderdikleri mektupta “Kongre, NATO üyelikleri Türkiye tarafından onaylandığında F-16 savaş uçaklarının satışını değerlendirebilir. (Üyeliklerin) onaylanmaması durumunda satış konusu sorgulanacaktır” dedi.

Böylelikle Kongre ilk kez Türkiye’ye F-16 satışı ile İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyelikleri arasında doğrudan bir bağlantı kurmuş oldu.