Washington-Ankara hattında pazarlık: ‘Sopanın ucundaki havuç’ F-16’lar

ABD’nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal (WSJ) Türkiye ile ABD arasında F-16 pazarlığı yürütüldüğünü yazdı. ‘Güvenilir kaynaklar’a dayandırılan habere göre Türkiye, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine ‘Evet’ demesi şartıyla ABD’den 40 adet F-16 alabilecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bu kapsamda önümüzdeki hafta Washington’a gidecek.

Fotoğraf: Reuters

13 Mayıs’tan bu yana Türkiye’de, başta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olmak üzere, iktidar yanlıları İsveç ve Finlandiya’yı ‘teröre destek vermek’le suçluyor. Bu nedenle NATO üyeliğine ‘Hayır’ denerek iki ülkenin girişi engellenmişti.

Erdoğan 1 Ekim’de Meclis’in açılışında İsveç ve Finlandiya’nın terör konusunda ‘Türkiye’ye verdiği sözleri yerine getirmelerini’ hatırlatmış, aksi durumda üyelik adımını engelleyeceği yönündeki sözlerini yinelemişti: “Ülkemize verilen sözler tutulana kadar bu konudaki ilkeli ve kararlı duruşumuzu sürdüreceğiz.”

Türkiye, Ekim 2021’de Milli Savunma Bakanlığı üzerinden ABD hükümetine gönderdiği resmi talep mektubuyla 40 adet F-16 savaş uçağı ve 80’e yakın modernizasyon kiti satın alma talebinde bulunmuştu. Erdoğan ABD Başkanı Joe Biden’la 10 Mart 2022’de yaptığı telefon görüşmesinde ‘taleplerinin en kısa sürede neticeye ulaştırılmasını beklediğini’ söylemişti. ABD yönetimi her ne kadar bu talebe ‘olumlu’ baktığını söylese de bugüne kadar ‘somut’ bir adım atmamıştı.

Biden yönetimi Türkiye’nin 20 milyar dolar tutarındaki F-16 talebini dün ‘gayri resmi’ olarak yasama organı kongreye iletti.

ABD’de askeri satışların gerçekleşmesi için kongrenin, NATO üyesi ülkelere yönelik 15 gün, NATO dışı ülkelere yönelik ise 30 gün içerisinde itiraz etmemesi gerekiyor.

Biden yönetiminin Türkiyenin F-16 satışı için talebi gayri resmi olarak Kongreye iletti



"Nabız Yoklama"



Biden yönetimi Kongreden gelecek olumlu/olumsuz tepkilere göre resmi bildirimi yapacak



Resmi bildirim sonrası 15 gün içinde Kongreden itiraz olmazsa,satış onaylanmış olacak — ALI CINAR (@ALICINAR) January 13, 2023

WSJ’ye konuşan bir yetkili F-16′ satışına onayı, ‘sopanın ucundaki havuç’ olarak niteledi. Habere göre kongrede F-16 satışının onayı Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine onay vermesine bağlı. Bu şartla kongre üyelerinin iyi ikna edilebileceği düşünülüyor.

Ancak önde gelen bir senatörün satışa itirazı var. ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez, karara ‘kesinlikle karşı.’

WSJ’nin haberine göre göre paketin içinde 40 yeni F-16, Türkiye filosunda mevcut 79 adet F-16’nın modernizasyon kiti ve 900 havadan havaya füze var.

ABD’li yetkililer, Biden yönetiminin aynı zamanda Yunanistan’a da F-35 satışı için kongre onayını almaya çalışacağını söyledi.

Bu kapsamda Yunanistan’a 30 adet F-35 savaş uçağı satışı öngörülüyor. Washington bu hamleyle, Atina’nın Türkiye’ye F-16 satılmasına yönelik itirazlarını engellemeyi amaçlıyor.